СтоЛица Гастро Пивница: Нови брънч предложения в стара софийска атмосфера

София винаги е имала свой вкус - онзи особен аромат на неделна сутрин, примесен с кафе, тишина и обещание за нещо вкусно. Сред тази хармония, до парк „Овча купел“, се намира място, което улавя духа на старата бохемска столица и го пренася в наши дни. СтоЛица Гастро Пивница разказва история за града, за културата на хранене и за онова особено чувство на принадлежност, когато около една маса се събират приятели.

Създадена от двама ентусиасти с дългогодишен опит в кулинарния и нощния живот на София, СтоЛица е доказателство, че гастрономията и атмосферата не са запазена територия само за централните улици. Защото основателите ѝ добре знаят, че и по-тихите квартали могат да бъдат вкусни, артистични и вдъхновяващи.

Интериорът на заведението напомня за старите софийски кътчета. Дървените мебели, ретро осветлението и любопитните детайли носят уют и сладка носталгия по времето, когато храната е била не просто необходимост, а културен жест. Именно тази философия стои зад концепцията за „Съботно-неделно културно хранене“ - традиция, вдъхновена от брънча, но без да се подчинява на универсални правила. Напротив - тук всяко ястие е с различен и интересен прочит. През уикендите, между 11:00 и 16:00 ч., в СтоЛица можете да се насладите на любими специалитети, приготвени с почит към домашната трапеза. Сред акцентите изпъква легендарното “шкембе 3 в 1” с език и джолан. И да, това определено е една от емблемите на мястото. Следват “бухтите на Нели” - пухкави, златисти, сервирани с котидж сирене и домашно сладко. Още отсега усещаме вкусът на детството.

Ако пък търсите нещо по-засищащо, ви препоръчваме тиганицата с два вида наденица и свинско коремче. За смелите вкусове се откроява хот-догът с говежди брискет, докато вегетарианците откриват своята наслада във веджи бургер с рьощи от гъби и подлучен патладжан.

Менюто на СтоЛица се обновява с всеки сезон, носейки нови идеи и вдъхновение, а през делничните дни обедните предложения обещават една вкусна пауза. Днес мястото е повече от пивница - то е олицетворение на съвременната софийска гастро култура с традиция, вкус и бохемски дух. Атмосферата, топлото обслужване и усмивките на клиентите са доказателство, че тук животът е по-вкусен. И докато ароматите от есенното меню витаят из „Овча купел“, двамата основатели, Георги и Александър, вече подготвят своята следваща локация. А ние нямаме търпение, когато е готова, да я посетим и да ви разкажем за нея.

ж.к. Овча Купел, ул. “Любляна” 2

0878 822 922

Фейсбук страница

Инстаграм страница