Самовила - място за събития със смисъл, далеч от градския шум

Сред тишината на Рила планина се намира комплекс "Самовила" – бутикови дървени вили във финландски стил, които съчетават уют, комфорт и природа. Това е предпочитаната къща за гости в Говедарци, защото е изработена с изключително внимание и усет към детайлите, има перфектна локация и е подходяща за всякакъв тип пътешественици. Но освен че е любимо място за почивка, Самовила е и идеална дестинация за събития, които имат значение – тиймбилдинги, семинари или лични празненства.

Клубната къща – сърцето на събитията

С капацитет до 25 души Клубната къща "Самовила" е уютно пространство, което предлага както вътрешна зала с камина, така и тераса с панорама към планината. Това е място, където групи могат да се събират в спокойна атмосфера – далеч от градската динамика, но достатъчно близо до София, за да бъде удобно за всички.

Тиймбилдинги и корпоративни събития

За фирми, които искат да обединят екипите си и да създадат ново ниво на взаимодействие, Самовила е естествен избор. Клубната къща е подходяща за обучения, стратегически семинари или дискусии, а околната природа предлага безкрайни възможности за активности – от планински преходи и игри на открито до релакс около огнището. Вечерите могат да завършват с обща вечеря в залата или коктейл на верандата при залез.

Презареждане и вдъхновение

Самовила е място, където времето тече по-бавно, а тишината носи яснота на съзнанието. Това я прави перфектна за всякакви отпускащи активности - йога практики, семинари по дишане, здравословни уъркшопи или просто дни за презареждане. Външното джакузи и сауната допълват усещането за хармония, а гледките към Рила превръщат всяко занимание в източник на вдъхновение.

Лични празници

Когато поводът е личен – сватба, рожден ден, кръщене – Самовила предлага интимна и красива обстановка. Дървените къщи и клубната зала създават топла атмосфера, а пространството на открито позволява празникът да бъде свързан с природата. Всеки детайл тук е подчинен на усещането за близост и смисъл.

Събитие, което се помни

Най-ценният елемент на едно събитие е емоцията, която оставя след себе си. В Самовила спомените се създават лесно – край камината, по време на вечерна разходка в гората или в общия смях на екип, който е прекарал заедно незабравим ден.

Самовила не е просто локация. Тя е среда, която придава значение на всяко събиране. Място, където природата и архитектурата създават условия събитията да бъдат повече от формалност. И да се превърнат в преживяване със смисъл.