Джей Ди Ванс: Тръмп не иска гвардията да остане за неопределено време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не иска Националната гвардия да остане по градските улици "за неопределено време". Това заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за USA Today, цитирано от CNN. "Не искаме за неопределено време да поставяме Национални гвардейци по улиците на нашите градове. Просто искаме да направим тези улици по-безопасни", каза Ванс.

"Аз не съм диктатор"

Припомняме, че коментарите идват, докато администрацията през последните дни ескалира мерките си срещу престъпността във Вашингтон и заплаши с действия в други големи градове на САЩ.

"Аз не съм диктатор, просто спирам престъпността". За това настоя Тръмп във вторник по време на заседание на кабинета, докато говореше за последствията от действията си във Вашингтон.

"В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските. Той подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация.

Създавайки рядък прецедент за използване на военна сила на територията на страната, американският президент Доналд Тръмп разпореди в събота вечерта на Пентагона да изпрати най-малко 2000 войници от Националната гвардия в отговор на протестите в Лос Анджелис. Недоволството бе предизвикано от строгите му мерки срещу имиграцията, пише тази сутрин в. "Ню Йорк таймс". Тръмп призова войските на Националната гвардия да бъдат поставени под федерален контрол и упълномощи министъра на отбраната Пийт Хегсет да ги използва за защита от протестиращите на имиграционните служители и сградите на имиграционните служби.

За втори път президент Тръмп разглежда възможността за използване на военна сила на местна почва за потушаване на протести и безредици, както и за борба с престъпността и с нелегалната миграция. Още по време на първия си мандат негови съветници са го разубеждавали от такава стъпка, но сега той е категоричен, че може да действа и без съгласието на губернаторите на щатите, ако се върне на власт.

"Вашингтон пост" уточнява, че Тръмп е приложил раздел от Закона за въоръжените сили, който му позволява да заобиколи властта на губернатора над Националната гвардия и да призовава тези войски на федерална служба, ако прецени за необходимо, за да отблъсне нашествие или да потуши въстание.

Последният път, когато президент е използвал тази законова мярка (в комбинация със Закона за бунтовете), е бил през 1992 г. Тогава Лос Анджелис е обхванат от мащабни безредици, предизвикани от оправдателната присъда на полицаи за побоя над Родни Кинг, чернокож жител, който твърди, че е станал жертва на полицейско насилие по време на ареста си.

