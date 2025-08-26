Хотел Вила Магус: вълшебна СПА почивка в планината

Едва ли има нещо по-приятно от почивка в планината – тишина, прохлада и безкрайно спокойствие, каквото рядко можем да намерим в града. Заобиколени от спиращи дъха гледки и свеж въздух, успяваме да се откъснем от ежедневието, да презаредим напълно силите си. И винаги когато си мечтаем за такава идилия, знаем точно къде да отидем: Хотел Вила Магус, където природата и удобството се преплитат в съвършена хармония.

Скрита сред тучната зеленина на Витоша, само на 20 км от столицата, Хотел Вила Магус тихо и неусетно омагьосва всеки свой посетител с местоположението си. Още от момента на пристигане попадаме в истинска приказка, а приветливият персонал ни посреща топло и с усмивка, така че веднага да се почувстваме като у дома си. Уютните им стаи са просторни и стилно обзаведени – перфектни за пълноценна почивка и комфорт. Но най-голямото богатство категорично е гледката, която се разкрива пред нас: вековни гори, кристално синьо небе и вълшебна атмосфера.

Най-хубавото е, че Хотел Вила Магус се намира в южния склон на Природен парк “Витоша“ над село Кладница, което отваря безброй възможности за разходки, разглеждане на забележителности и различни активности. Около хотела минават множество живописни екопътеки, на пешеходно разстояние се намират няколко хижи, в близост е и най-старият манастир в парка: “Свети Никола”. Един от маршрутите е известен като "Пътека на здравето" и стига от Кладница до връх Селимица, а гледките са фантастични. Непосредствено до хотела е и природният феномен „Златни Мостове“ – едно от най-популярните и обичани места във Витоша, идеално за семеен пикник, приятна разходка или пък малко по-предизвикателен и дълъг преход.

А след дълъг ден, прекаран сред природата, Хотел Вила Магус ни кани да се отдадем на пълен релакс в модерния им СПА център. Можем да поплуваме в 11-метров закрит басейн, да се насладим на гореща парна баня, малка руска баня или да се поглезим с голяма VIP руска баня с релаксиращи хидромасажни вани. За още повече удоволствие, можем да се възползваме и от професионални масажи.

Разбира се, няма как да не споменем и невероятната кухня на хотела – богатото интернационално меню е изпъстрено с уникални предложения, които впечатляват дори и най-изтънчените ценители. За експлозията от вкусове и изисканата презентация на ястията се грижи главният готвач Ивайло Рангелов, така че всеки посетител да остане доволен и да се връща отново и отново.

Но освен за почивка, Хотел Вила Магус е чудесно място и за отпразнуването на специални поводи. Просторната им конферентна зала позволява провеждането на всякакви корпоративни събития и срещи за малки и големи фирми.

Освен това тук можете да организирате тиймбилдинги, рождени дни, сватби и други. Ресторантът на хотела разполага с общо 170 места – 80 във вътрешната част и 90 във външната – така че празникът ви да е напълно незабравим.

