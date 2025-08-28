Били Айлиш пуска собствени карти за игра Uno (СНИМКА)

Американската певица Били Айлиш пуска на пазара собствени карти за игра Uno в сътрудничество с "Мател". Според компанията за играчки, която произвежда и куклите "Барби", 23-годишната изпълнителка на хита "Bad Guy" е една от "най-големите почитателки" на картите Uno, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Повече за картите на Били Айлиш

Според описанието на сайта на Айлиш певицата е проектирала тестето, отличаващо с "цветове, символи и цифри", които показват нейната артистична естетика. Картите са отпечатани върху картон от най-високо качество.

Били Айлиш публикува снимка на тестето в Instagram, придружена от надписа: "Йееее, моето собствено Uno".

Певицата, известна с хитове като "No Time To Die" и "Guess", е говорила и преди за любовта си към играта Uno.

Тестето на Били Айлиш се състои от 112 оранжеви, зелени, жълти и сини карти, и включва нейното лого Blohsh.

Картите Uno canvas Billie Eilish ще бъдат пуснати в продажба на 14 ноември 2025. Цената на тестето е 20 долара.

По-рано беше съобщено, че Били Айлиш работи и с режисьора Джеймс Камерън по 3D проект.

Изпълнителката разказа за проекта по време на свой концерт в Манчестър, където режисьорът на „Терминатор“, „Титаник“, и „Аватар“ присъстваше сред публиката.

„Сигурно сте забелязали, че има повече камери наоколо, отколкото обикновено“, каза Айлиш на почитателите си. „Не мога да разкрия много, но работя по нещо доста, доста специално с човек на име Джеймс Камерън и то ще бъде триизмерно“.

Източник: БТА