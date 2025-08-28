Вътрешен тероризъм: ФБР разследва стрелбата в училище в Минеаполис (ВИДЕА)

Войната в Украйна:

Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ заяви, че разследва фаталната стрелба в училище в Минеаполис, Минесота, като възможен акт на вътрешен тероризъм, предаде ДПА, цитирана от БТА. "ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици", заяви директорът Каш Пател.

Кой е нападателят?

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, заподозреният е 23-годишният Робин Уестман, който се е идентифицирал като транссексуален. Часове преди стрелбата той е публикувал онлайн видеоклипове, които показват манията му по оръжията. Нападателят публикува и диаграма на църква, вероятно тази, която по-късно е нападнал.

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис. Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни. Стрелбата е станала рано сутринта по време на църковна служба.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.

