Служителите на Ryanair ще дебнат за голям багаж, дават им и бонуси

Авиокомпанията Ryanair ще плаща на служителите си неограничени бонуси от 2.50 евро за всеки несъответстващ ръчен багаж, който вземат от пътниците. Това обяви шефът на компанията Майкъл О'Лиъри, пише "Гардиън". Пасажерите, чиито куфари в кабината надвишават максималните размери за малък куфар, се таксуват с до 75 паунда, а багажът им се внася в товарното отделение. Глобите възмутиха някои пътници, особено когато стана ясно, че служителите на изхода за качване са насърчавани да наблюдават за прекалено големи чанти.

Крути мерки

О'Лиъри заяви, че авиокомпанията ще увеличи бонусите, за да поддържа багажа с правилния размер. ''Ще увеличим бонуса от 1,50 евро на 2,50 евро, вероятно от началото на зимното разписание през ноември тази година“, каза той. ''И не се извинявам абсолютно по никакъв начин за това'', допълни той. О'Лиъри изтъква, че авиокомпанията ще премахне ограничението за бонусите, което в момента е 80 евро на месец, за да насърчи служителите да възпират колкото се може повече несъответстващи чанти. ''Трябва да насърчаваме хората. Искам нашите наземни служители да хващат хора, които мамят системата'', каза той, пише в. "Сега".

Всички пътници имат право да носят безплатно малка чанта, която се побира под седалката, с максимални размери 40x30x20 см. Втора кабинна чанта, обикновено малък куфар на колелца, с размери до 55x40x20 см, може да бъде носена на борда срещу заплащане, обикновено по-ниско от цената, платена за багаж в товарното отделение.

Служителите на Swissport, които обслужват полети на easyJet, пък получават бонуси от 1,20 паунда на чанта, за да прилагат подобни правила.

О'Лиъри заяви, че безпокойството от наказателните такси за малки нарушения е преувеличено: ''Редовно се качвам на борда в Дъблин и нямаме проблем с малката чанта. Митът за ципа на чантата, който е отвън, е неоснователен. Ако ципът е единственото нещо, което е извън размера, той се закопчава, няма проблем. Озадачен съм от броя на хората с раници, които все още си мислят, че ще минат през проклетия изход, а ние няма да забележим раницата. Ще я забележим. И вие ще плащате за раницата. Няма да се качите, ако размерът не е правилен''.

Шефът на Ryanair каза, че броят на хората, които плащат глоба за голям багаж, намалява. ''Повечето хора, 99,9% от нашите пътници, спазват правилата. Броят на хората, които плащат глобата за багаж на входа, е по-малко от 0,1% от нашите пътници - 200 000 пътници годишно", каза той. И допълни: "Имаме още работа, за да се отървем от тях, но броят на тези, които плащат глобата за багаж, е малък. Те получават непропорционално много отразяване в медиите, но честно казано, не ни интересува особено''.

Накрая О'Лиъри насърчи журналисти на пресконференция в Лондон да продължават да отразяват ситуацията, защото целта е всички да спазват правилата - ако спазват правилата, няма проблеми.