Южна Корея забранява мобилните телефони в класните стаи

Южна Корея прие закон, забраняващ използването на мобилни телефони в училищните класни стаи в цялата страна, съобщиха официални представители. Така страната се присъединява към други държави в усилията им да ограничат използването на социалните мрежи сред непълнолетните. Една от най-свързаните с интернет страни в света, наскоро се опита да затегне правилата за електронните устройства в училищата, позовавайки се на опасения от пристрастяване към смартфоните сред учениците.

Без телефон в клас

Законът, който ще влезе в сила през март следващата година, забранява смарт устройствата, включително мобилните телефони, в класните стаи и беше приет на 27 август, съобщи говорител на Националното събрание.

С тази мярка Южна Корея става поредната страна, която ограничава използването на социалните мрежи сред учениците, след като подобни стъпки бяха предприети в държави като Австралия и Нидерландия.

Министерството на образованието в Сеул заяви, че законът забранява използването на смартфони в класните стаи, освен когато са необходими като помощни средства за ученици с увреждания или специални образователни нужди, или за образователни цели.

Мярката също така създава правна основа за „ограничаване на притежаването и използването на такива устройства, за да се защити правото на учениците да учат и да се подкрепят дейностите на учителите“, добави министерството.

Депутатите, сред които и членът на опозиционната партия „Народна сила“ Чо Джунг-хун, който внесе законопроекта, казаха, че въпросът отдавна е „спорен на фона на опасения за нарушения на правата на човека“.

Националната комисия по правата на човека на страната обаче наскоро промени позицията си, заявявайки, че ограниченията върху използването на телефони за образователни цели не нарушават правата, предвид негативното им въздействие върху ученето и емоционалното благополучие на учениците.

На този фон законът е необходим, за да се облекчи социалният конфликт „чрез ясно определяне на правилата за използване на смарт устройства в училищата“, посочиха законодателите в документ, с който представят законопроекта.

Но той предизвика остра реакция от групи, сред които левата партия „Джинбо“, която заяви, че законът „ще наруши цифровите права на учениците и правото им на образование“.

Мярката „пречи на подрастващите да се научат да вземат отговорни решения сами и ги лишава от възможности да се адаптират към дигиталната среда“, каза партията.