НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 28.08.25 - Поддръжниците на партията на Тръмп искат нови санкции срещу Русия

Изминаха 42 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Масово поддръжниците на Републиканската партия, която стои зад Доналд Тръмп, вече искат налагане на нови американски санкции срещу Русия. По-точно - срещу тези, които купуват руски петрол. Тръмп говори за това, но продължава месеци наред да не действа, с надеждата за истински пробив в мирните преговори - Още: Над 60% от американците подкрепят санкции срещу търговските партньори на Русия

На този фон, в Русия по-пряко засегнатите от войната вече не помагат на армията на Путин, но разликата в отношението спрямо тези, които не живеят близо до Украйна, е фрапираща - Още: The Insider: Руснаците в граничните области не помагат на армията на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

