САЩ затягат мерките за визите за студенти и журналисти

Властите в САЩ предприемат мерки за затягане на срока на визите за студенти, посетители по културен обмен и представители на медиите като част от по-широки мерки срещу легалната имиграция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Президентът Доналд Тръмп започна широкомащабни мерки срещу имиграцията след встъпването си в длъжност през януари. Настоящият ход би създал нови пречки за чуждестранните студенти, обменните служители и чуждестранните журналисти, които ще трябва да кандидатстват за удължаване на престоя си в САЩ, вместо да поддържат по-гъвкав правен статут.

Какви промени се предвиждат?

Предложеният регламент би създал фиксиран период от време за визи за чуждестранни студенти, визи, които позволяват на посетители по програми за културен обмен да работят в САЩ, и визи за представители на медиите.

Според данни на правителството на САЩ, през 2024 г. в САЩ е имало около 1,6 милиона чуждестранни учащи с визи за студенти. САЩ са издали визи на около 355 000 посетители по обмен и 13 000 за представители на медиите през фискалната 2024 година, която започна на 1 октомври 2023 г.

Сроковете на студентските визи и визите за обмен няма да бъдат по-дълги от четири години, се казва в предложения регламент. Визата за журналисти, която в момента може да е с продължителност години, ще бъде до 240 дни или, в случая на китайски граждани, 90 дни. Притежателите на визи могат да кандидатстват за удължаване, се казва в предложението.

Администрацията на Тръмп заяви в предложения регламент, че промяната е необходима, за да се „наблюдават и контролират“ по-добре притежателите на визи, докато са в Съединените щати.

Обществеността ще има 30 дни, за да коментира мярката, която отразява предложение, представено през 2020 г. в края на първия мандат на Тръмп.