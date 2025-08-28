Бахрейн назначи нов посланик в Израел

Министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни прие акредитивните писма на новия посланик на Израел в Манама Шмуел Ревел, съобщи бахрейнската държавна информационна агенция, цитиран от Ройтерс. Бахрейн, който нормализира отношенията си с Израел през 2020 г., заяви, че посланикът му в Израел се е завърнал у дома през ноември 2023 г. в знак на подкрепа за палестинската кауза, а израелският посланик в Манама е напуснал кралството.

Бахрейн е в нормални отношения с Израел

Бахрейн, където се намира Пети флот на ВМС на САЩ, подписа през 2020 г. споразумения за нормализиране на отношенията с Израел.

По време на срещата Ал Заяни е обсъдил с Ревел усилията за подкрепа на регионалния мир и сигурност.

Припомняме, че престолонаследникът и министър-председател на Бахрейн Салман бин Хамад Ал Халифа стана първият арабски лидер, който публично осъди нападението на "Хамас" от 7 октомври по време на срещата на върха по въпросите на сигурността и отбраната в Близкия изток. По време на годишната среща на върха по въпросите на сигурността "Диалог в Манама" той заяви, че "недвусмислено" осъжда "Хамас". Наричайки ситуацията в Ивицата Газа "недопустима", Халифа подчерта, че "както в исляма, така и в юдаизма защитата на невинния живот е дълг и морална отговорност".

В обръщението си към участниците във форума, сред които бяха дипломатически служители и служители по сигурността от целия Близък изток, САЩ и Европа, лидерът на Бахрейн заяви, че е "на страната на цивилните и невинните, а не на страната на политическите пози. Нападенията на 7 октомври бяха варварски, ужасяващи. Те бяха безразборни. Те убиха жени, деца, възрастни хора. Те поразиха граждански институции и военни цели", продължи той.

"И на всичкото отгоре, изглежда, че вече е нормално да се вземат заложници, да се отвличат и да се говори за това, сякаш е военен акт. Това е нещо, което ние осъждаме", каза Бин Хамад Ал Халифа, цитиран от The Times of Israel.

