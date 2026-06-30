Бюст-паметник на Стефан Караджа беше открит в румънския град Тулча

В румънския град Тулча беше официално открит днес бюст-паметник на бележития български революционер Стефан Караджа. Церемонията се състоя в парк „Свети Георги“, в непосредствена близост до едноименния храм, известен сред местната общност и като „Българската църква“, както и до района, в който революционерът живее и работи в периода между 1854 и 1862 г.

Тържественото събитие събра представители на държавните и местните власти на България и Румъния, дипломатическия корпус, културни и обществени организации и представители на българската общност в северната ни съседка. Сред официалните гости бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, извънредният и пълномощен посланик на Румъния в Република България Н. Пр. Бръндуша Предеску, кметът на Тулча Щефан Илие, депутатът от българското малцинство в Парламента на Румъния и председател на Съюза на банатските българи в Румъния Георги Наков, народният представител Димитър Кънев – член на Комисията по външна политика към Народното събрание на Р България, представители на местните власти и кметове на населени места от окръг Тулча.

Преди откриването на бюст-паметника в сградата на кметството на Тулча се проведе официална среща, организирана от кмета Щефан Илие. В нея участваха представители на местната и законодателната власт на България и Румъния, представители на дипломатическия корпус и общественици от двете държави. Домакинът подчерта, че откриването на паметника е важен израз на уважение към общата историческа памет и добрите двустранни отношения.

Церемонията започна с възпоменателна литургия, отслужена от представители на Епархията на Тулча и от протойерей Кирил Синев от Българската патриаршия при Румънската патриаршия.

В своето слово извънредният и пълномощен посланик на Република България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков благодари на всички институции и организации, допринесли за реализацията на проекта. „Паметта за нашите национални герои е онази духовна нишка, която свързва поколенията и съхранява нашата идентичност. Днешното събитие е израз на уважение към делото на Стефан Караджа и още едно доказателство за приятелството, доверието и доброто сътрудничество между България и Румъния. Нека това място напомня, че историята ни може да бъде и мост към бъдещето“, заяви посланик Влайков.

Кметът на община Русе Пенчо Милков подчерта значението на паметника като символ на живата историческа памет и на връзките между двата народа. „Стефан Караджа е сред онези личности, които надживяват времето и остават нравствен ориентир за поколенията. Издигането на този паметник в Тулча е знак на признателност към неговото дело и към българската общност, съхранила паметта за него през годините. Убеден съм, че тук ще идват много българи, за да сведат глава пред неговата саможертва, а този монумент ще остане траен символ на духовната и историческа връзка между нашите народи и още едно доказателство, че паметта ни обединява отвъд границите и времената“, посочи Милков.

Изграждането на монумента е посветено на 185-ата годишнина от рождението на Стефан Караджа и е инициатива на Посолството на Република България в Букурещ. Припомняме, че в подкрепа на инициативата Общинският съвет в Русе, по предложение на кмета Пенчо Милков, отпусна през 2025 г. 10 000 лева за реализирането на проекта. Със съдействието на Община Русе беше осигурено и съгласието на скулптора Георги Радулов – автор на съществуващия паметник на Стефан Караджа в Русе, чийто образ е възпроизведен и в Тулча.

Бюст-паметникът е изработен от бронз и е реализиран с бюджет от около 40 000 лева. Средствата покриват разходите за проектиране, авторски права и възнаграждения, изработката на монумента, транспорт, монтаж и необходимите административни процедури. Имената на дарителите, подкрепили инициативата, са увековечени върху специална паметна плоча, поставена до паметника. Средствата са предоставени от общините София, Русе, Габрово, Павликени, Етрополе, Долна Митрополия, Стралджа, Кайнарджа, Средец, Долни Дъбник, Кюстендил, Елена, както и от 18 физически лица и фондация в Румъния.

След официалната церемония българската делегация посети църквата „Свети Георги“, известна още като „Църквата с часовника“ – един от духовните центрове на българската общност в Северна Добруджа. Гостите поднесоха венци и цветя пред бюста на Георги Сава Раковски, отдавайки почит към една от най-значимите личности на българското националноосвободително движение.