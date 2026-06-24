Общинските съветници в Русе ще разгледат 20 докладни записки на юнската сесия

35-то редовно заседание на Общинския съвет в Русе ще се проведе на 25 юни 2026 г. от 09:00 часа в зала „Св. Георги“ на сградата на Община Русе. Дневният ред на сесията включва 22 точки, касаещи нормативната уредба и социалните услуги, управлението на общинската собственост, европейското финансиране и инвестиционно развитие, както и устройственото планиране.

Значителна част от дневния ред е посветена на разпореждането с общинско имущество. Съветниците ще разгледат множество точки, свързани с продажба на имоти – частна общинска собственост: чрез публичен търг за имот на ул. „Киев“ 11 в кв. „Изток“, за терен в ж.к. „Чародейка-Г-север“, както и за придаваеми терени по улична регулация в с. Долно Абланово и в района на бул. „Гоце Делчев“. Разпоредителните сделки целят оптимизиране на общинския имуществен портфейл и генериране на приходи в полза на местната общност. Отделно ще бъде гласувано безвъзмездното прехвърляне на имот – държавна собственост, в полза на Общината по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, което ще разшири публичния ресурс, с който общината разполага.

Общинският съвет ще разгледа кандидатстване с проектно предложение по Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Силистра, Горна Оряховица и Русе – Интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще“ (КИТИ-2). Проектът е насочен към привличане на европейски средства за координирано регионално развитие и представлява стратегическа възможност за реализиране на мащабни инвестиции, обхващащи три общини. Предвидено е и издаване на запис на заповед за авансово плащане по вече одобрен проект за интегриран териториален подход в партньорство между Община Русе, Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД, финансиран по Програма за развитие на регионите.

На заседанието ще бъде гласувана нова Наредба на Община Русе за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195 и чл. 225а от ЗУТ за поправяне на опасни и премахване на незаконни строежи. Наредбата има за цел да регламентира по-ефективен административен ред за изпълнение на такива заповеди от органите на Общината. В социалната сфера предстои определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги, чиято дейност е ключова за координацията и качеството на социалната политика в общината.

Съветниците ще упълномощят представителите на Общината в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, а също ще вземат позиция по извънредното присъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, насрочено за 30 юни 2026 г. Тези решения са от пряко значение за управлението на ВиК инфраструктурата и качеството на услугите за гражданите.

Планирано е одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план към поземлен имот в местност „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе. Решението ще осигури нормативна основа за развитие на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия.

В края на заседанието е предвидено време за питания и изказвания.

Сесията на Общинския съвет в Русе може да се проследи на живо в официалния YouTube канал на институцията и по телевизия КИС 13.