Първият обществено достъпен дефибрилатор в Русе бе монтиран пред сградата на Общината

Първият автоматичен външен дефибрилатор (АВД), предназначен за използване на обществено място, бе монтиран пред сградата на Община Русе. На събитието присъстваха кметът Пенчо Милков и неговият заместник Димитър Недев, представители на Българския лекарски съюз, председателят на Управителния съвет на Районната колегия на България лекарски съюз д-р Орлин Кожухаров и председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Алисе Муртезова. Инициативата беше гласувана от Общинския съвет през януари, като целта ѝ е да се осигури възможност за бърза реакция при случаи на внезапен сърдечен арест до пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ.

„Всеки спасен човешки живот е безценен и именно затова инвестираме усилия в създаването на по-сигурна градска среда. Поставянето на обществено достъпни дефибрилатори дава шанс за навременна реакция в най-критичните минути и може да се окаже решаващо за нечий живот. Благодаря на всички институции и дарители, които превърнаха тази важна кауза в реалност за Русе“, заяви кметът Пенчо Милков.

Д-р Кожухаров заяви, че в критична ситуация всяка секунда е от решаващо значение и изрази увереност, че устройството ще вдъхне допълнителна сигурност на гражданите. „Нека апаратът стои като символ на превенция и готовност, но искрено си пожелавам да се налага да бъде използван възможно най-рядко“, каза още медикът. Алисе Муртезова заяви, че се надява да има още дарители, като ще бъдат обсъдени още места за разполагане на апаратите.

"Предложението за поставянето на дефибрилатори на ключови места в града е на група лекарски асистенти, като се надявам да има още дарители. Ще бъдат обсъдени и други места за разполагане на апаратите", заяви от своя страна Алисе Муртезова.

Дефибрилаторът пред Община Русе е дарение от Българския лекарски съюз, като такива апарати ще бъдат поставени на още две ключови локации в града – в района на скейт парка, който е дарение от УМБАЛ „Медика“, и на кея, в близост до надписа „Русе“, който заедно с указателните табели и стойките за дефибрилаторите, са дарение от Алисе Муртезова и УМБАЛ "Медика". За всяка от точките са предвидени информационни табели и видеонаблюдение, което да гарантира тяхната сигурност и достъпност.

От БЧК – Русе са предвидили провеждането на демонстрации за работа с дефибрилаторите, за да могат повече хора да умеят да работят с тях при нужда.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България, а внезапният сърдечен арест е едно от най-тежките спешни състояния. В над 70 процента от случаите той настъпва извън лечебни заведения – на улицата, в паркове, спортни обекти или други обществени пространства. Медицинските данни показват, че при липса на дефибрилация вероятността за оцеляване намалява с между 7 и 10 процента за всяка изминала минута.