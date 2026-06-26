Международно събитие затваря за половин час Дунав мост при Русе

На 27 юни, от 17 ч. до 17:30 ч. ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие „Парад на Дунав – два флага, една река“. Инициативата се организира от Община Русе съвместно с румънското сдружение „Арпатия“ и в партньорство с Община Гюргево. По време на ограничението всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано със съответните служби в Румъния.

Утре, от 12 ч. до 18 ч., ще се ограничи движението по едното платно на бул. „България“ в Русе /съвпадаща с път I-5 Русе – Бяла/ в участъка преди отбивката за хижа „Приста“ до КПП - изход София, за провеждане на състезание „Национален мотосъбор - гр. Русе“. При провеждането на мотосъбора движението ще се осъществява двупосочно в платното в посока центъра на града, а скоростта ще е до 40 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.