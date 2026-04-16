ДГ „Иглика“ в Русе ще бъде обновена по интегриран проект за устойчиво развитие

Детска градина „Иглика“ в Русе ще бъде основно обновена в рамките на нова интегрирана концепция за устойчиво регионално развитие. Община Русе ще реализира дейности за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност във филиала на детското заведение на ул. „Видин“ 11, като част от участието си в подхода за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ-2). Проектът предвижда цялостно обновяване на сградата, включително и изграждане на достъпна среда.

С участието си в КИТИ-2 Община Русе продължава активната си роля в разработването и изпълнението на съвместни концепции за устойчиво регионално развитие. Новата инициатива е поредна стъпка към задълбочаване на междурегионалното сътрудничество и реализиране на интегрирани решения за подобряване качеството на живот в Северен централен регион.

В рамките на КИТИ-2 Община Русе ще бъде партньор заедно с общините Силистра и Горна Оряховица, както и с редица образователни и здравни институции, сред които ДГ „Добруджа“ в Силистра, МБАЛ – Силистра, ДГ „Детска радост“ в Долна Оряховица, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица и други организации. Проектното предложение носи наименованието „Силистра, Горна Оряховица и Русе – интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще“, като водещ партньор в концепцията ще бъде Община Силистра.

Концепцията предвижда изпълнението на 15 взаимосвързани дейности, които комбинират инфраструктурни инвестиции и мерки за развитие на човешкия потенциал. Чрез тях трите общини обединяват усилията си за реализиране на интегрирани интервенции, насочени към подобряване на условията на живот, модернизиране на публичната инфраструктура и разширяване на достъпа до основни обществени услуги.

Основната цел на КИТИ-2 е постигане на териториално сближаване, социално включване и устойчиво развитие чрез координирани инвестиции в социалната, здравната, образователната, жилищната и градската инфраструктура. В рамките на концепцията са заложени и мерки за повишаване на енергийната ефективност, развитие на човешкия капитал и по-ефективно използване на местните ресурси, което ще допринесе за дългосрочното икономическо и социално развитие на региона.

Общият бюджет на проектното предложение за всички партньори възлиза на 22 707 602 евро, като предвидените инвестиции за Община Русе са в размер на 844 378 евро. Крайният срок за подаване на интегрираната концепция е 15 юли 2026 г., след което ще започне процесът по оценка и последваща подготовка за изпълнение на планираните дейности.