Русе почете паметта на Ботев и загиналите за свободата на България

С възпоменателна церемония пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение днес в Русе бе отбелязан 2 юни – Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

„Свободата не е дар и не е възможност за нас. Свободата е отговорност. Свободата изисква. В дни като днешния ние трябва да се изправим с ръка на сърцето и да кажем дали сме готови да се отречем от егото си в името на ближния и на България. Този избор правим всеки ден, не на думи, а в сърцата си“, обърна се към присъстващите кметът.

„Истинската почит днес към Ботев не е само да помним как е загинал, а да разберем защо е живял. Нека имаме доблестта да се изправим пред цялата сериозност на битието и винаги да вземаме честни, макар и нелеки решения. Нека прогледнем за цената на достойнството и да бъдем готови да я платим – и така да следваме онези храбри идеалисти, за които идеята за свободното и независимо отечество е била над всичко“, каза областният управител проф. Любомир Владимиров в своето слово.

Почит към подвига на героите отдадоха още заместник-кметовете Енчо Енчев и Димитър Недев, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, директорът на ОД на МВР – Русе ст. комисар Диян Минков, началникът на Военния гарнизон в Русе подполк. Павлин Илиев, началникът на Военно окръжие – Русе полк. Васил Петров, народни представители, представители на държавната и местна власт, както и общински съветници.

В церемонията участие взеха Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев, XIII Младежки гвардейски отряд при Общинския младежки дом и хорът към Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“. Водещ на церемонията бе Ивелин Пъшев.

Заупокойна молитва в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на Отечеството отслужиха Негово Преосвещенство главиницкият епископ Макарий и свещеници от Русенската света митрополия.

В знак на признателност към делото и саможертвата на героите пред мемориала бяха поднесени венци и цветя от институции, организации и граждани.