Кметът на Русе и представители на дунавските общини настояха пред здравния министър за устойчиви мерки срещу комарните популации

Мерките за ограничаване на комарните популации по поречието на Дунав, необходимостта от по-устойчиво финансиране на дезинсекцията, както и по-балансираното разпределение на средствата за дунавските общини бяха обсъдени на работна среща между здравния министър Катя Ивкова и представители на Асоциацията на дунавските общини, сред които беше и кметът на община Русе и заместник-председател на Управителния съвет на АДО Пенчо Милков. В разговора участваха още председателят и зам.-председателят на УС на АДО - Милен Дулев, кмет на община Белене, и д-р Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан.

В срещата се включиха още проф. Петко Салчев, заместник-министър на здравеопазването, директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев, директорът на дирекция „Обществени поръчки“ Огнян Лютаков, както и директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова.

Кметът Пенчо Милков предложи неусвоените средства за ларвицидно третиране да бъдат разпределени по справедлив механизъм между общините по поречието на Дунав. „Средствата трябва да се определят не според броя на населението, а според дължината на бреговата ивица и размера на биотопите, за да могат общините да извършват и имагоцидно третиране срещу вече излюпените насекоми“, посочи Милков.

Представителите на дунавските общини подчертаха, че спецификата на региона изисква устойчив механизъм за финансиране, отчитащ близостта до водни площи, заливни територии и рискови зони за развитие на комари. От АДО настояха бъдещата обществена поръчка за ларвицидно третиране да бъде с по-дълъг срок – две или три години, за да се гарантира предвидимост и по-добра организация на дейностите. От асоциацията настояха и за ясни срокове за стартиране на процедурата.

Министър Катя Ивкова заяви, че се работи обществената поръчка да бъде обявена във възможно най-кратки срокове и процедурите да бъдат придвижени своевременно. Тя посочи още, че изискванията по процедурата вече са обсъдени и надградени, като тя ще бъде обявена след нанасяне на необходимите корекции. Здравният министър предложи асоциацията да се включи активно в подготовката на текстовете и техническата спецификация.

От екипа на здравното министерство уточниха, че при готовност документацията ще бъде изпратена за предварителен контрол до месец юли.

По време на разговора беше обсъдена и необходимостта регионалните здравни инспекции да извършват своевременно пробонабиране и мониторинг на биотопите, за да се установява в какъв етап е развитието на ларвите и какъв тип третиране следва да бъде приложен. Директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев подчерта, че местните РЗИ имат задължение да извършват мониторинг на изпълнените дейности и да докладват резултатите. Проф. Ива Христова заяви, че никога не е късно за ларвицидно третиране и че при правилно извършване на обработките винаги се постига ефект. Акцент беше поставен и върху координацията на дейностите с румънската страна.

В хода на обсъжданията Пенчо Милков отбеляза, че след трудностите в комуникацията със служебното правителство, когато дунавските общини не са срещали необходимия институционален диалог и подкрепа, сега е налице готовност за реален разговор и търсене на работещи решения. „Ние ще се координираме и ще работим заедно с местните РЗИ. За да има устойчивост и предвидимост, обществената поръчка трябва да бъде обявена по-рано, а общините ще окажат пълно съдействие“, заяви той.

В края на срещата участниците се обединиха около необходимостта от навременна организация, предвидимост и активна координация между държавата, местната власт и здравните институции.