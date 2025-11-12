Йотова обсъди с кмета на Русе необходимостта от по-тясно взаимодействие между държавата и местната власт

Кметът на община Русе Пенчо Милков се срещна с вицепрезидента на Република България Илияна Йотова, която е в Русе по повод 80-годишнината от създаването на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Двамата обсъдиха актуални теми, свързани с бъдещето на българските общини, възможностите за децентрализация на управлението, както и нуждата от по-тясно взаимодействие между държавните институции, местната власт и академичните среди.

По време на разговора вицепрезидентът акцентира върху необходимостта от по-голяма свобода и равнопоставеност на общините. Тя изрази подкрепата си за кметовете и техните екипи, които ежедневно отстояват интересите на гражданите, често в условия на ограничени ресурси. „Децентрализацията е ключът към справедливото развитие. Общините трябва да имат повече самостоятелност и възможност да решават проблемите си според местните нужди“, заяви Йотова.

„Русе има потенциал да бъде не само индустриален, но и духовен център на Северна България. Ние работим за град, в който икономическото развитие върви ръка за ръка с образованието, науката и културата. Радвам се, че в лицето на вицепрезидента Йотова имаме съмишленик, който последователно отстоява ценността на българската писменост и родовата памет“, заяви Пенчо Милков.

По време на срещата беше представен и новият инвестиционен профил на Община Русе – стратегически документ, очертаващ приоритетите на града в областта на икономическото развитие, високите технологии и международното сътрудничество.

Кметът Милков изрази готовност Община Русе да бъде партньор в инициативите на вицепрезидента, насочени към съхраняване на културната памет, укрепване на националната идентичност и подкрепа на българите в чужбина, като същевременно продължава да развива своята икономическа и инвестиционна политика в полза на хората.

Посещението на Илияна Йотова в Русе продължи с участие в тържественото отбелязване на 80-годишнината на Русенския университет.