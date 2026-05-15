Държавата се провали, а ние сме с вързани ръце: Сагата с комарите продължава, край Дунав бесни на новата власт

Сагата с невъзможността да се напръска срещу комари в крайдунавските общини продължава. Новата власт блокира процедурата по пръскане, което предизвика гнева на местните управници.

На този етап финансирането за третиране на държавните площи срещу комари в дунавските общини е спряно с решение на правителството. Това поставя пред сложна ситуация както кметовете, така и повече от 800 000 души, които живеят по поречието на Дунав.

Гневът край Дунав

Проблемът се появи, след като обществената поръчка за дезинсектиционна обработка на комарните популации, обявена през декември от правителството на Росен Желязков, бе спряна от служебното правителство поради сигнал за нарушения и дни преди изборите на 19 април кметовете на дунавските общини изразиха недоволството си от факта и настояха за спешни мерки срещу комарите.

Така на 7 май екипът на служебния премиер Андрей Гюров одобри целево средства.

На заседание пред дни обаче новото правителство на Румен Радев отмени това постановление.

"Много съжаляваме всички кметове по Дунава, че държавата за първи път не успя да третира ларвицидно. Това ще има съществено негативно отражение. От тук насетне ни очаква една неприятна година", коментира кметът на Русе Пенчо Милков, който изрази готовност екипът му да подпомогне с хора и техника за обработката, ако ситуацията бъде променена.

Според закона обаче общинските власти нямат право да извършват каквато и да е дейност на държавна територия и така бреговата ивица на река Дунав, която е основна среда за развитие на комарите, остава необработена.

Проблематичното решение на новата власт

Новият здравен министър Катя Ивкова даде съвместен брифинг заедно със земеделския министър Пламен Абровски на тема пръскането срещу комари на 13 май.

"На 22 декември 2025 г. Министерството на здравеопазването е обявило тръжна процедура за провеждане на ДДТ действия (дихлордифенилтрихлоретан, използва се като инсектицид за борба с комарите, бел. ред.) за обработка на комарните популации. В хода на провежданета на процедурата е постъпил сигнал и вследствие на този сигнал, в рамките на служебното правителство, на 9 април решението на възложителя за класиране на участниците е било отменено. Тогава в КЗК е образувано производство по тази процедура. Миналата седмица, на 7 май, служебното правителство е взело решение за прехвърляне на бюджета за тези ДДТ действия към бюджета на БАБХ, която да проведе тези мероприятия", обясни министър Ивкова.

По думите ѝ експертите от земеделското министерство са направили анализ относно това дали е практически възможно БАБХ да се занимава с тази дейност, но се установило, че това не е тяхна задача.

Ивкова каза още, че с прехвърлянето на бюджета от земеделското ведомство към БАБХ има риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки, в резултат на което Министерският съвет е взел решение, с което е било отменено решението на служебния кабинет от 7 май.

"Ситуацията в момента е такава, че сме поставени в доста кризисна ситуация. Не трябва да се поставя под риск общественото здраве. В момента анализираме законовосъобразните възможности, така че да няма риск за общественото здраве", допълни тя.