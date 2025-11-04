Кметът на Русе награди с почетен плакет вицешампиона от Европейското по щанги Дениз Данев

Кметът Пенчо Милков връчи днес почетен плакет на Дениз Данев, вицешампион от Европейското първенство по вдигане на тежести за младежи до 23 години в Албания. В тренировъчната зала на ТСК-Русе в комплекс „Ялта“ се състоя тържественото посрещане на 22-годишния сребърен медалист в категория до 60 кг. На събитието присъстваха административният директор на лечебни заведения „Медика“ Алисе Муртезова, заместник-кметът Борислав Рачев, директорът на Общинско предприятие „Спортни имоти“ Лачезар Иванов, директорът на Ученическата спортна школа Мая Петрова, областният управител Драгомир Драганов, директорът на Спортното училище Евгени Недев, един от първите треньори по вдигане на тежести в клуба Кънчо Маринов, треньори и състезатели на клуба.

В Албания Дениз спечели два сребърни медала - в изхвърлянето и в изтласкването. Заради неравност на подиума обаче при изтласкването русенецът се спъна и не успя да направи упражнението. След това журито се самосезира и му позволи да повтори опита, който се оказа успешен.

Милков поздрави Дениз за изключителния успех и заяви, че постиженията му доказват, че е един от най-добрите в Европа. „Видяхме колко е трудно, видяхме колко сила и упорство вложи, особено когато настилката се превърна в предизвикателство. Ти показа какво значи да не се предаваш и да вярваш в себе си до последно. За нас, русенци, и за цяла България, ти си шампион“, увери кметът и му връчи поздравителен адрес.

Милков изрази своята благодарност и към председателя на Управителния съвет на клуба проф. д-р Кирил Панайотов за неговите инвестиции в залите и в учениците. „Благодаря и на треньорите, защото успявате да създадете състезатели, които разсъждават като зрели хора и побеждават. Мога да кажа, че тази зала е зала на шампиони!“, допълни кметът. Муртезова благодари на Община Русе за всичките години, през които местната администрация е подкрепяла методично и финансово инициативите на клуба.

Дениз получи поздравителен адрес от проф. Панайотов и грамота от областния управител Драгомир Драганов. След това щангистът и треньорът му Радослав Атанасов разрязаха заедно специално приготвената за победителя торта.

В края на церемонията Дениз проведе дълъг разговор с кмета, в който с вълнение и респект разказа за напътствията на своите треньори – Кръстина и Радослав Атанасови. „Най-важното за мен е да се концентрирам и да слушам единствено треньора си. Изключително съм благодарен за тяхната подкрепа. Имах много добра подготовка, бях спокоен, защото личният ми треньор Радослав Атанасов беше до мен. Благодаря и на всички останали треньори. Пожелавам си повече спокойствие, защото емоциите често водят до грешки“, добави той.

Следващото международно предизвикателство пред спортистите на ТСК-Русе е през април 2026 г, когато ще се проведе европейското първенство.