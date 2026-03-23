Кметът на Русе откри новия учебен корпус на СУ „Васил Левски“

Кметът Пенчо Милков откри днес новия учебен корпус на СУ „Васил Левски“. Новоизградената сграда е разположена в двора на училището и е реализирана като модерен учебен корпус на 2 етажа със сутерен с обща разгъната застроена площ възлиза от 2392 кв. м. Зданието ще позволи на учебното заведение да премине плавно към едносменен режим на обучение.

„Новият корпус е доказателство, че когато една общност вярва в образованието, тя инвестира в смисъл, в посока и в шанс. Шанс всяко дете да открие своя път тук – в СУ „Васил Левски“. Нека учениците изпълнят новата сграда с гласове, с въпроси и с любопитство“, обърна се кметът към присъстващите. Специална благодарност Пенчо Милков отправи към директорката на учебното заведение Мария Иванова – Тодорова за постоянството й и ясната й визия за развитието на училището. По неговите думи този проект е резултат както от институционални усилия, така и от силно лидерство, което ежедневно работи в интерес на учениците и учителите.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева заяви, че изграждането на новия корпус е знак на отговорност към най-младите русенчета. „Инвестицията, която Община Русе вложи в сградата, е вечна“, каза още тя.

В корпуса са изградени общо 28 класни стаи, разпределени по етажите, както и специализирани помещения – игротеки, учителски кабинети, складове и технически зони. На първия етаж са обособени класни стаи за начален етап с прилежащи пространства за отдих, а на останалите нива са разположени класни стаи за по-големи ученици.

Сградата разполага с две стълбищни клетки и пътнически асансьор, които осигуряват удобна вертикална комуникация и пълна достъпна среда за хора с увреждания. Предвидени са два самостоятелни входа, както и просторни фоайета на всяко ниво.

Сред основните подобрения са внедрени съвременни енергийно ефективни решения, топлоизолация по действащите нормативи, модерна PVC дограма със стъклопакети и обновена фасадна визия. Сградата е оборудвана с нови инсталации – електрически, ВиК, отоплителни и вентилационни, които гарантират ефективна и устойчива експлоатация.

Официални гости на откриването бяха още заместник-кметовете Енчо Енчев, Здравка Великова и Златомира Стефанова, както и представители на фирмата изпълнител, работила по изграждането на обекта.

Изграждането на новия корпус на СУ „Васил Левски“ се осъществи с финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на МОН и с дофинансиране от бюджета на Община Русе.