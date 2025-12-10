Кметът на Русе се включи в засаждането на 70 чинара по бул. „България“

В разделителната ивица на бул. „България“ след Дъговия мост в посока София започна засаждането на 70 чинара. В инициативата се включиха кметът на община Русе Пенчо Милков и заместник-кметът Никола Лазаров.

„Разширяването на зелената инфраструктура е наш дългосрочен ангажимент към жителите на община Русе. Днес не просто засаждаме дървета – ние изграждаме по-здравословна, по-красива и по-устойчива градска среда за следващите поколения“, заяви кметът Пенчо Милков.

Дейностите са част от Залесителната програма на Община Русе за периода 2025–2026 г., чиято цел е подобряване на зелената система, повишаване качеството на градската среда и устойчиво развитие на общинските територии. Засаждането на дървесни видове ще продължи и през следващите месеци на територията на общината.

Изпълнението на залесителните мероприятия се осъществява от ОП „Паркстрой“ в съответствие с годишния план за развитие и поддръжка на зелената инфраструктура.

Община Русе напомня на гражданите, че периодът от ноември до февруари е най-благоприятен за засаждане на нови дървета – след опадането на листата и когато вегетационният период е приключил. От общинската администрация призовават всеки, засадил дръвче, да не забравя за грижата и поливането му в първите две най-важни години от развитието му.