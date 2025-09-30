Кметът на Русе със златна значка за приноса му към културния и обществен живот на града

Кметът на община Русе Пенчо Милков връчи на Хачик Лебикян златна значка „Русе“ в знак на признателност за неговата дългогодишна изследователска дейност и значим принос към културния и обществения живот на града. Отличието бе връчено на специална среща в присъствието на негови близки приятели и съмишленици, с което бе отбелязана и 80-годишнината на изтъкнатия краевед.

В своето обръщение кметът Милков изтъкна, че трудът и делото на Хачик Лебикян са оставили трайна следа в културната памет на града: „Вие сте човек, който превърна любовта си към Русе в мисия. Вашите книги, публикации и фотографии живи свидетелства за това как нашият град се е променял и е съхранявал своя дух. Златната значка „Русе“ е символ на признанието на всички русенци към Вашата отдаденост и към усилията Ви за това, че изградихте мост между миналото и бъдещето, който днес продължава да вдъхновява.“

Приемайки отличието, Хачик Лебикян благодари за признанието и сподели спомени от своя професионален и личен път: „Русе винаги е бил моят дом и вдъхновение. В годините, когато започнах работа като дизайнер, а по-късно и като журналист, никога не съм си поставял за цел да бъда изследовател или хроникьор. Просто следвах вътрешната си нужда да запазя спомена за хората, местата и събитията, които изграждат идентичността на нашия град. Всяка книга, всяка статия и всяка снимка за мен са начин да изразя обичта си към Русе и да я споделя с другите. Щастлив съм, че този труд е намерил отклик и че днес получавам тази висока чест.“

Лебикян подчерта още, че подкрепата на неговите близки, приятели и съмишленици винаги е била решаваща за реализирането на редица творчески проекти и обществени инициативи. Той изтъкна, че именно това обкръжение му е давало сили в моменти на трудности и го е мотивирало да продължава да създава и да споделя с публиката своите идеи. За него срещата с читатели и почитатели не е просто част от професионалния път, а истински диалог, който му носи вдъхновение и увереност, че усилията му имат смисъл. „Всеки разговор, всяко споделяне на мнение и всяка оценка са за мен ценен дар, който ми помага да се развивам и да намирам нови посоки на работа. Вярвам, че човек живее пълноценно, когато може да остави следа в паметта на общността, към която принадлежи“, каза още той.

В Заседателната зала на Община Русе церемонията по връчването на златната значка събра над 25 гости, които уважиха Хачик Лебикян. Сред присъстващите бяха общинските съветници Искрен Веселинов и Иво Пазарджиев, общественият посредник Валентин Димитров, директорът на Регионалния исторически музей проф. Николай Ненов заедно с неговия заместник Ренета Рошкева, скулпторът Зюхтю Калит и др.