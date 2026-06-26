Арестуваха шефа на ВиК Несебър и заместника му

Директорът и заместник-директорът на ВиК – Несебър са арестувани при специализирана полицейска операция, научи bTV. По данни на разследването двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новострояща се сграда към водопреносната мрежа.

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Според събраната до момента информация на инвеститора е било отказано да подаде официално заявление, като му било поставено условие първо да предаде поисканата сума. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Бургас.

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Около 15:00 часа днес, непосредствено след предаването на парите, двамата са задържани в служебен автомобил на ВиК в близост до имота. В момента продължават претърсвания и обиски в офиси на дружеството, както и на адреси, свързани със задържаните. Разследването продължава.