Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Самочувствие? Да, 11/10! Вашият допамин за днес

26 юни 2026, 22:30 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Самочувствие? Да, 11/10! Вашият допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Огледалце, огледалце... А вие обичате ли да се любувате на гледката, която виждате в огледалото?

Още: Какво се случва, когато пропуснете да попитате котката си за нейното мнение: Допамин за днес

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Мечка Мечки усмивка настроение Допамин огледало усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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