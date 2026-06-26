Самочувствие? Да, 11/10! Вашият допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Огледалце, огледалце... А вие обичате ли да се любувате на гледката, която виждате в огледалото?
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This brown bear spins in such an alluring way, totally obsessed with its own charming posture.#BrownBear #FunnyAnimals #CuteWildlife #AnimalMoments— GBA Life Style (@zhengniushi) June 18, 2026
棕熊身姿嫵媚地轉圈圈，沉醉自身曼妙模樣，無法自拔。#棕熊 #趣味動物 #可愛野生動物 #動物日常 pic.twitter.com/zYNwIECtlm
Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI
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