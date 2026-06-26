Най-важните новини за деня: 26 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 юни 2026 г.

"ЧУТОВЕН" РЪСТ В БЮДЖЕТА: КАФЕТА И КОМАНДИРОВКИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВДИГАТ ВИДИМО ДЕФИЦИТА?

Разходите за издръжка на администрацията нарастват в новия бюджет на "Прогресивна България" с 35% - от 4,3 на 5,8 млрд евро. Става въпрос за разходи за канцеларски материали, командировки, такива неща.

НА ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО НЕ МУ ПУКА И НЕ ОТГОВАРЯ ЗА БЮДЖЕТНИТЕ НЕЛЕПИЦИ НА МИНИСТЪР ГЪЛЪБ ДОНЕВ

Законът, с който се приема годишния бюджет на всяка една държава по света, е считан за един от най-важните, даже за най-важният, в съответното законодателство. В България обаче по всичко изглежда не е така - вече не е така. Защото институционална реакция по проекта за държавен бюджет за 2026 година на официални въпроси на Actualno.com, целящи изясняване на фрапантни противоречия, над 40 часа няма - не сме получили отговори за толкова време - ОЩЕ: "Перо по перо": Как оценявате бюджета на Гълъб Донев? Анкетата на Actualno.com

ПРЕЗ 2019 Г. РАДЕВ САМ СЕЗИРА КС СРЕЩУ "ДАНЪК ВТОРИ ДОМ", А СЕГА ГО ПРОКАРВА: ИМА РЕШЕНИЕ, ЧЕ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН

Има решение на Конституционния съд от 2019 г., според което опит за допълнително облагане на собственици на втори жилища в курортите е обявен за противоконституционен. То е важно в контекста на настоящите опити на правителството да реализират идея за въвеждане на по-висок данък върху второто, третото и всяко следващо жилище.

ОБЩИНИ СА ЗАНИЖИЛИ ОЦЕНКАТА НА ИМОТИ ЗА МИЛИАРДИ, РАЗКРИ СМЕТНАТА ПАЛАТА

Осчетоводяването на общински имоти по данъчна оценка, вместо по справедлива стойност, близка до пазарната, продължава да е една от най-сериозните слабости в годишните финансови отчети на общините. Това показва докладът на Сметната палата за извършените през 2025 г. одити на финансовите отчети за 2024 г.

ПАРЛАМЕНТЪТ УСКОРИ ИЗБОРА НА ВСС. НОВ СЪСТАВ ЩЕ ИМА ДО 17 ОКТОМВРИ

Народното събрание окончателно прие промените в Закона за съдебната власт, с които ускори процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според приетите текстове съдиите, прокурорите и следователите трябва да излъчат своите представители до 17 октомври.

КАПАН ОТ НОВОТО ПОЛИТИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ: ОПОЗИЦИЯТА СЕ СТРАХУВА НОВИЯТ ВСС ДА НЕ ПОТЪНЕ В МЪГЛА НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

Всички предложения към управлявващите от "Прогресивна България" бяха отхвърлени и отложени във времето. Има голяма опасност за политическо влияние във Висшия съдебен съвет (ВСС). Така заместник-председателят на 52-ото Народно събрание и народен представител от "Продължаваме промяната" Стою Стоев коментира пред БНТ промените, извършени в Закона за съдебната власт, касаещи реформата в съдебната система и смяната на ВСС с изтекъл мандат. Още: Директорът на следствието вече няма да е заместник главен прокурор

25 ЗАДЪРЖАНИ ПО АФЕРАТА "БАБА АЛИНО", ПЕТИМА СА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Разследването на аферата "Баба Алино" във Варна се разраства, като вече са задържани 25 души, сред които петима общински служители. На част от арестуваните предстои да бъдат повдигнати обвинения, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

МОНОПОЛ, КОЙТО ВЛИЯЕ ЗА СМЪРТОНОСНИТЕ КАТАСТРОФИ В БЪЛГАРИЯ: НЕЧУВАНИ ТВЪРДЕНИЯ

Изгоряха 46 македонски граждани по същата причина - заради едноредова мантинела. Имаме решение на Пернишкия окръжен съд за това. Само че в България "има една завера от 3-4 фирми", които правят мантинели и не допускат обезопасителни съоръжения, които са много по-сериозни - т.нар. джърсита. Това са бетонни прегради и те не могат да се скъсат както обикновените метални мантинели. Но и тези мантинели може да работят - въпросът е в качеството и най-вече подпорните колчета колко нагъсто се слагат. Това заяви председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров.

КАК СЕ СЪДИ AI ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА: РУТ КОЛЕВА ОБЯСНЯВА В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Човек слуша, гледа, чете, влияе се от изкуство, което му носи емоция. Човек създава изкуство базирано на тази емоция, на житейския си опит, на преживяванията си, вътрешния си свят и умствения си капацитет. Една технология - изкуственият интелект - няма емоции. Той няма душа.

ИСТОРИЧЕСКА ЖЕГА В ЕВРОПА: ТЕМПЕРАТУРИ С 15 ГРАДУСА НАД НОРМАТА, СМЪРТНИ СЛУЧАИ И ХАОС (ВИДЕО)

Европа е изправена пред най-адската гореща вълна, регистрирана някога на континента, твърдят учени. Държавите от ЕС са поставили здравните служби в повишена готовност. Във Франция са потвърдени най-малко 55 смъртни случая, свързани с жегата, включително на две деца, оставени в кола от родителите си. В Германия жегата беше толкова силна, че настилката на магистрала А2 се деформира, повреждайки около 30 превозни средства.

ВИДЕО С ПРИЗИВ ЗА БУНТ СРЕЩУ ПУТИН ОТ РУСКИ ВЕТЕРАН СЪБРА МИЛИОНИ ГЛЕДАНИЯ ЗА ЧАСОВЕ (ОБЗОР)

Руската армия ще обърне оръжията си срещу Кремъл, ако с Владимир Путин не се срещнем на живо и не решим проблема с "хилядите руски войници, които седят затворени в мазета и подземия, наказани от своите командири". Този открит видеопризив за бунт на 39-годишния Александър Лунин, руски ветеран от войната в Украйна, събра 7 800 000 гледания само в Инстаграм и то около полунощ, в началото на 26 юни.

FINANCIAL TIMES: ПЛАНЪТ НА НЕТАНЯХУ ЗА ИРАН СЕ ОБЪРНА СРЕЩУ НЕГО

Само преди четири месеца Бенямин Нетаняху стана свидетел на сбъдването на дългогодишната си политическа мечта: началото на съвместната американско-израелска война срещу Иран. Обаче това, което в Израел се представяше като "последната" битка срещу заклетия враг, не протече според плана, пише Financial Times.