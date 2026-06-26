Кабинетът "Радев":

Олександър Усик се отказва от всички шампионски колани (ВИДЕО)

26 юни 2026, 21:06 часа 1037 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Олександър Усик се отказва от всички шампионски колани (ВИДЕО)

Легендарният украински боксьор Олександър Усик се отказва от всички шампионски колани. Новината съобщи самият боксьор и то във видеообръщение. "Това е осъзнато решение, за което съм сигурен, че ще ми отвори нови възможности. Това не е краят на историята. Продължението е пред нас", заяви той, с което потвърди, че ще продължи да се боксира и не се отказа от спорта.

Олександър Усик е непобедимият украински шампион в най-тежката категория при професионалистите. Той е класиран като най-добрият боксьор pound-for-pound от престижното списание The Ring. По време на кариерата си той спечели 42 битки (31 с нокаут) и още няма загуба. Усик е бивш абсолютен световен шампион в категориите лека полусредна категория, полусредна категория (2023) и супер средна категория (2025). Украинският боксьор заемаше първото място в списъка от май 2024 година до септември 2025 година.

През ноември Усик освободи световната си титла на Световната боксова организация (WBO). Украинецът е шампион на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова организация (IBO), Световния боксов съвет (WBC) и Международната боксова федерация (IBF). В последния си двубой, който се проведе през юли в Лондон, Усик нокаутира британеца Даниел Дюбоа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Олександър Усик бокс пояс
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес