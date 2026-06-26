Олександър Усик се отказва от всички шампионски колани (ВИДЕО)

Легендарният украински боксьор Олександър Усик се отказва от всички шампионски колани. Новината съобщи самият боксьор и то във видеообръщение. "Това е осъзнато решение, за което съм сигурен, че ще ми отвори нови възможности. Това не е краят на историята. Продължението е пред нас", заяви той, с което потвърди, че ще продължи да се боксира и не се отказа от спорта.

The legendary Ukrainian boxer Usyk is relinquishing all championship belts but is stepping into one more fight



“This is a conscious decision that I am sure will open up new opportunities for me. This is not the end of the story. The continuation is ahead,” he said.



Oleksandr… pic.twitter.com/vkqjQEA71N — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Олександър Усик е непобедимият украински шампион в най-тежката категория при професионалистите. Той е класиран като най-добрият боксьор pound-for-pound от престижното списание The Ring. По време на кариерата си той спечели 42 битки (31 с нокаут) и още няма загуба. Усик е бивш абсолютен световен шампион в категориите лека полусредна категория, полусредна категория (2023) и супер средна категория (2025). Украинският боксьор заемаше първото място в списъка от май 2024 година до септември 2025 година.

През ноември Усик освободи световната си титла на Световната боксова организация (WBO). Украинецът е шампион на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова организация (IBO), Световния боксов съвет (WBC) и Международната боксова федерация (IBF). В последния си двубой, който се проведе през юли в Лондон, Усик нокаутира британеца Даниел Дюбоа.