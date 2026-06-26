Всички мачове на Световното първенство – 27.06.2026

Груповата фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада навлиза в заключителния си етап. До момента се изиграха всички двубои в повечето от групите на Мондиала, а на 27 и 28 юни ще приключат и останалите срещи. Програмата на Ден №17 на най-големия международен футболен форум включва четири мача, които ще дадат отговор на въпроса: „Кои отбори ще продължат напред от групи G и H?“.

Ден №17 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

По регламент всички мачове от една група се играят в един и същ час, за да бъде избегната възможността тимовете да правят „тънки сметки“. Първите два двубоя от програмата на Ден №17 на Световното първенство са Кабо Верде – Саудитска Арабия и Уругвай – Испания. След тях са насрочени срещите Египет – Иран и Нова Зеландия Белгия.

В колко часа започват мачовете от Ден №17 на Световното?

Първите два мача от програмата на Ден №17 на Мондиал 2026 ще започнат в 03:00 часа българско време. Двубоите от група „G“ пък са насрочени за 06:00 часа.

Кои телевизии ще излъчват двубоите от Ден №17 на Мондиала?

Всички срещи от Ден №17 на Мондиал 2026 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Двубоят между Уругвай и Испания ще бъде излъчен по БНТ, докато Кабо Верде и Саудитска Арабия ще бъде по БНТ 3. Мачът между Нова Зеландия и Белгия също ще бъде по БНТ, а по БНТ 3 ще дават Египет – Иран.

Ако нямате възможност да гледате на живо мачовете от Ден №17 на Световното първенство по футбол, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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