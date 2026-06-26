Радар за икономика: Най-важните новини на 26 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 26 юни 2026 г.

"Чутовен" ръст в бюджета: Кафета и командировки на администрацията вдигат видимо дефицита?

Разходите за издръжка на администрацията нарастват в новия бюджет на "Прогресивна България" с 35% - от 4,3 на 5,8 млрд евро. Става въпрос за разходи за канцеларски материали, командировки, такива неща.

"Чутовен" ръст в бюджета: Кафета и командировки на администрацията вдигат видимо дефицита?

"Бюджет на реалността": Радев твърди, че са спрели 1 млрд. за мантинели и хиляди за рязане на клони

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, те крещят най-много. Обявяват се срещу своя си бюджет, защото ние продължаваме техните политики. Това каза премиерът Румен Радев относно критиките към Бюджет 2026. "В рамките на този малко над един месец, доколото момем, се опитваме да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните пет година", заяви той.

"Бюджет на реалността": Радев твърди, че са спрели 1 млрд. за мантинели и хиляди за рязане на клони

Фискалният съвет: Полицаи и военни също да си плащат осигуровките

Фискалният съвет одобрява изравняването на осигурителната тежест за всички заети, но не одобрява повишаването на заплатите, както и изключването на полицаите и военните. Това посочват в своя позиция от независимия консултативен орган.

Фискалният съвет: Полицаи и военни също да си плащат осигуровките

Ефектът "Ормузки проток" заради Тръмп: Ето кой в България пострада най-тежко засега

Снимка: Getty Images

"България беше засегната от кризата в Ормузкия проток и войната в Близкия изток основно индиректно, чрез 3 канала – цени на енергийните суровини, транспорт/логистика и вериги на доставки". Това казва Пламен Димитров, управител на Coface България ("Кофас България"). И добавя кой в България най-вече на първо място поема тежестта на подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран.

Ефектът "Ормузки проток" заради Тръмп: Ето кой в България пострада най-тежко засега

Агресивната стратегия продължава: "Фолксваген" съкращава 100 000 служители и закрива заводи

Volkswagen AG ("Фолксваген") планира да съкрати още десетки хиляди работни места и евентуално да затвори няколко завода в рамките на агресивната стратегия на главния изпълнителен директор Оливер Блуме, целяща да повиши конкурентоспособността на най-големия автомобилен производител в Европа. Предложенията, представени от Блуме по време на заседание на Управителния съвет в началото на тази седмица, включват удвояване на предварително планираните съкращения на персонал до 100 000 работни места, съобщава Bloomberg.

Агресивната стратегия продължава: "Фолксваген" съкращава 100 000 служители и закрива заводи

Цената на петрола не сменя посоката въпреки ударен кораб край Оман и трагедията във Венецуела

Цените на петрола спаднаха в петък сутринта, 26 юни, и се насочват към значителни седмични загуби на фона на отслабващите опасения относно доставките, защото все повече блокирани петролни танкери напуснаха Ормузкия проток. И всичко това - въпреки че в четвъртък в близост до Оман беше поразен товарен кораб. Двама американски официални представители заявиха пред Reuters, че Иран е обстрелял плавателния съд, докато той се е опитвал да премине през пролива.

Снимка: Getty Images

Цената на петрола не сменя посоката въпреки ударен кораб край Оман и трагедията във Венецуела

Еврото смени посоката, но гравитира около невиждани в последната година стойности

Курсът на еврото остава под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар - равнище, което последно наблюдавахме преди повече от година, чак през май 2025 г. Оттогава насам еврото записа и годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута - през януари 2026 г. В края на миналата седмица и през настоящата то първо слезе около границата от 1,14, а после мина под нея на 23 юни. Ден по-късно пък слезе чак до равнище от 1,133.

Еврото смени посоката, но гравитира около невиждани в последната година стойности