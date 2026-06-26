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Колумбия - Португалия: Кога и къде да гледаме Кристиано Роналдо и компания в битката за първо място в Група К на Мондиал 2026

26 юни 2026, 20:00 часа 1663 прочитания 0 коментара

Въпреки издънката в първия си мач на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, Португалия има надежди за класиране на първо място в Група К. Срещу "мореплавателите" се изправя лидерът в групата Колумбия. Водена от Луис Диас, южноамериканската страна взе два победи в първите си два мача и е с пълен комплект от 6 точки. В ранните часове на 28 юни двете страни ще се срещнат, за да определят кой ще излезе като първи от групата.

Колумбия - Португалия: Начален час и ТВ

Португалия може да се издъни с равенството 1:1 срещу ДР Конго, но се поправи с разгромна победа с 5:0 над Узбекистан. "Мореплавателите" със суперзвездата Кристиано Роналдо начело имат какво да доказват на Мондиал 2026, като са считани за един от големите фаворити. От другата страна е Колумбия, която разчита на големите имена в състава си - Луис Диас, Даниел Муньоз и Хамес Родригес. Южноамериканците имат преднина от 2 точки, но Португалия ще бъде пределно мотивирана да превземе първото място.

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Кристиано Роналдо

От колко часа започва срещата между Колумбия и Португалия

Срещата между Колумбия и Португалия предвещава истинско футболно зрелище, а Кристиано Роналдо има тежката задача да догонва Меси, Мбапе, Холанд и Винисиус по голове. Срещата от Група К е насрочена за 02:30 ч. българско време.

Вижте пълната програма на мачовете от Мондиал 2026 на 27 юни.

Коя телевизия ще излъчва мача между Норвегия и Француя?

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Мачът между Норегия и Франция ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е БНТ. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Португалия отбор Колумбия отбор Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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