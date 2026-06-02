12 американски генерали подадоха оставка заради искане за сухопътна операция в Иран

02 юни 2026, 7:46 часа 1155 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на капитан I ранг Васил Данов, представител на Атлантическия съвет. Той беше категоричен - американският президент Доналд Тръмп и военният му министър Пийт Хегсет притискаха определени военни да кажат, че евентуалните загуби при сухопътна операция ще са по-малки - последваха оставки на американски висши военни.

По думите на Данов пред БНТ, най-общо за сухопътна операция трябват 300 000 войници и жертвите ще са 30%. Администрацията на Тръмп не може да понесе 100 000 убити (и ранени) американски войници, категоричен беше капитанът.

Освен това - капитан Данов беше категоричен, че много ясно е показано, че няма как само с ракети "Томахоук" и бомби да бъде срината военната машина на държава като Иран - ОЩЕ: Американските удари не са унищожили ракетния арсенал на Иран

"Предварителни и дълбоки планове (от Тръмп) никой не съзира", заяви Данов в коментар за управлението на милиардера и втория му мандат в Белия дом.

Международният експерт Димитър Гърдев подчерта, че САЩ при Тръмп не се съобразяват с международните организации, международното право, не се съобразяват дори с договорите със съюзниците си. САЩ нямат посланици в 100 държави - тези, които се връщат, сега трябва да си търсят друга работа, заяви той. Трябва да се имат предвид тези нови вектори в американската политика, добави Гърдев.

Сега Тръмп иска да отидем като слуги да помагаме за Ормузкия проток, заяви капитан Данов.

Ивайло Ачев Редактор
