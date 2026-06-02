Депутат на Радев: Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро

"Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро" - тези думи са поредното спорно изказване на управляващите от "Прогресивна България" и бяха изречени от председателя на временната бюджетна комисия Константин Проданов във връзка с предложението да не се осъвременява т.нар. ковид-добавка към пенсиите. Идеята мина на второ четене в комисия днес, 2 юни. Тя означава, че така се спестяват по 2,39 евро от пенсията на всеки пенсионер.

Аргументът е, че ковид-бонусът, който бе заложен като временна мярка заради пандемията, няма общо с вдигането на съществената част от пенсиите по швейцарското правило.

Опозицията се възмути и разкритикува остро ПБ, че вземат от най-бедните.

Още: От 1 юли: По-високи пенсии, но 800 хиляди остават под линията на бедност

Сметката

Сметката е следната - ковид-добавката сега е 30,68 евро (60 лева). Ако и те се индексират по швейцарското правило със 7,8% годишно, това ще добави по още 2,39 евро към пенсията на месец.

Ако бонусите спрат да се индексират, ще се пестят по 3,66 милиона евро на месец - или около 22 млн. на година.

Снимка: Константин Проданов, БГНЕС

Като прибавим и отпадането им при новите пенсии, означава спестени общо около 30 млн. евро до края на годината. През следващите години този ефект щял да бъде по-голям обясниха от ПБ.

Още: Предложение: Властта реже новите пенсионери с 30 евро

Асен Василев: Нека да не плащаме на "Боташ" и на НСО, не да вземаме същите пари от пенсионерите

"Това е безобразие - да вземете по 2,39 евро от джоба на пенсионерите, а не се борите срещу мафията. Имаше различни варианти и първо трябваше да представите пакет от мерки, а не да предлагате промени на парче. Ще борим олигархията, като бръкнем в джоба на пенсионерите. Това не мога да го разбера. 30 млн. евро ще платим само след дни по договора с "Боташ", нека на тях да не платим! 30 млн. евро е половината от издръжката на НСО, за да пази властта. Нека тях да не платим! Просто нямам думи за цинизма на това предложение", избухна председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Още: Управляващите засега дадоха задна за увеличаването на дълга