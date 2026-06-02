Спорт:

Депутат на Радев: Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро

02 юни 2026, 18:00 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Депутат на Радев: Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро

"Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро" - тези думи са поредното спорно изказване на управляващите от "Прогресивна България" и бяха изречени от председателя на временната бюджетна комисия Константин Проданов във връзка с предложението да не се осъвременява т.нар. ковид-добавка към пенсиите. Идеята мина на второ четене в комисия днес, 2 юни. Тя означава, че така се спестяват по 2,39 евро от пенсията на всеки пенсионер.

Аргументът е, че ковид-бонусът, който бе заложен като временна мярка заради пандемията, няма общо с вдигането на съществената част от пенсиите по швейцарското правило.

Опозицията се възмути и разкритикува остро ПБ, че вземат от най-бедните.

Още: От 1 юли: По-високи пенсии, но 800 хиляди остават под линията на бедност

Сметката

Сметката е следната - ковид-добавката сега е 30,68 евро (60 лева). Ако и те се индексират по швейцарското правило със 7,8% годишно, това ще добави по още 2,39 евро към пенсията на месец.

Ако бонусите спрат да се индексират, ще се пестят по 3,66 милиона евро на месец - или около 22 млн. на година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Константин Проданов, БГНЕС

Като прибавим и отпадането им при новите пенсии, означава спестени общо около 30 млн. евро до края на годината. През следващите години този ефект щял да бъде по-голям обясниха от ПБ.

Още: Предложение: Властта реже новите пенсионери с 30 евро

Асен Василев: Нека да не плащаме на "Боташ" и на НСО, не да вземаме същите пари от пенсионерите

"Това е безобразие - да вземете по 2,39 евро от джоба на пенсионерите, а не се борите срещу мафията. Имаше различни варианти и първо трябваше да представите пакет от мерки, а не да предлагате промени на парче. Ще борим олигархията, като бръкнем в джоба на пенсионерите. Това не мога да го разбера. 30 млн. евро ще платим само след дни по договора с "Боташ", нека на тях да не платим! 30 млн. евро е половината от издръжката на НСО, за да пази властта. Нека тях да не платим! Просто нямам думи за цинизма на това предложение", избухна председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Още: Управляващите засега дадоха задна за увеличаването на дълга

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пенсионери Пенсии Асен Василев Константин Проданов Прогресивна България
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес