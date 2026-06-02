Американските удари не са унищожили ракетния арсенал на Иран

Експерти предупреждават, че Иран се готви да изстреля нов залп от ракети с голям обсег срещу Израел и други страни от Близкия изток, докато спешно разчиства заровените си арсенали, съобщава CNN. Според тях тези усилия показват ограниченията на американската бомбардировъчна кампания. Вече над 50 от 69 подземни комплекса са "освободени".

В продължение на седмици съвместните американско-израелски удари затрудняват достъпа на Иран до подземните му ракетни бази, като разрушават пътища и затварят входовете на тунели.

Сателитни снимки, получени от CNN, обаче показват, че Иран успешно противодейства на тези изключително скъпи кампании, използвайки просто оборудване - булдозери и самосвали. Това предполага, че ракетният потенциал на Техеран не може да бъде унищожен просто чрез запечатване на входовете на тунелите, казват експерти. Още: САЩ ще плащат сериозна сметка: Иран е ударил повече военни обекти, отколкото се признава (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Въпреки че Иран и САЩ постигнаха предварително споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток, ще са необходими месеци, за да се уточнят подробностите.

"И ако военните действия се възобновят, Иран ще може да изстрелва ракети, стига да разполага с пусковите установки и екипажите", каза Сам Леър, научен сътрудник в Центъра за изследвания "Джеймс Мартин", който анализира ракетните възможности на Иран. "Нищо не пречи на Техеран да зареди пусковите си установки с достатъчния запас от ракети, които все още притежава."

Иран започна своевременно да разчиства входовете на срутените тунели. Това обаче му позволи да продължи ракетните атаки през цялата война, макар и със значително намалена скорост. От подписването на споразумението за прекратяване на огъня преди повече от седем седмици темпото на разчистване на развалините се ускори значително.

CNN научи, че Иран вече е разчистил 50 от 69-те входа на 18 подземни ракетни обекта, които преди това са били атакувани от САЩ и Израел. Още: Техеран: Преговорите с Вашингтон продължават

Иран е ремонтирал и друга инфраструктура, включително пътища, които САЩ и Израел бомбардираха в опит да ограничат използването на ракетни установки. Сателитните снимки показват, че почти всички кратери вече са запълнени.

"Американските военни умеят в постигането на тактически успех, а унищожаването на ракетните сили на Иран е перфектен пример за това", каза Леър. "Въпреки това, без разумни стратегически цели и постижима теория за победа, това все още може да завърши със стратегически провал."

Говорителят на Пентагона Шон Парнел повтори по-ранно изявление, че американската армия е "най-мощната в света" и разполага с "всичко необходимо, за да изпълни мисиите по време и място, избрани от президента".

Целта на войната

Още: Иран: Няма да има никакво споразумение със САЩ

Президентът Доналд Тръмп многократно е посочвал ракетния арсенал на Иран като причина за войната, а унищожаването му като ключова цел. В публикация от март в Truth Social Тръмп посочи сред петте цели на войната "пълното унищожаване на ракетните възможности, пусковите установки и всичко свързано с тях на Иран".

Мрежата от подземни ракетни бази, които Иран започна да изгражда преди повече от 20 години, осигурява значителна защита за неговите ракети и пускови установки. Дълбочината на съоръженията, някои от които са заровени стотици метри под скали, ограничава възможностите на американските и израелските военни.

Поради това през първите седмици на конфликта американските военни насочваха атаки към входовете им, което, съчетано с целенасочени усилия за локализиране и унищожаване на пускови установки, значително намали броя на ракетните атаки от Иран.

Тези удари причиниха сериозни щети на базите, блокирайки повечето входове на тунелите с развалини и разрушавайки пътищата за достъп. Още: "Не трябваше да сме в Иран": Тръмп го каза и поиска още от сегашната договорка за мир (ВИДЕО)

Сателитни снимки, прегледани от CNN, разкриха унищожаването на цели като ракетната база в Северен Исфахан - ключово подземно съоръжение. Многобройни удари запечатаха подземните входове и унищожиха стартовите площадки, разположени отвън.

САЩ и Израел също така предприеха широкообхватни усилия за прекъсване на иранските вериги за доставки на ракети - от фабрики, които произвеждат електронни компоненти, до обекти за ракетно гориво и корпуси на ракети.

След като САЩ и Иран се споразумяха за прекратяване на огъня на 8 април, министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет спомена тези усилия, подчертавайки, че Иран ще "премахне останалите пускови установки и ракети, без да има възможност да ги замени. Те нямат отбранителна индустрия", подчерта Хегсет.

Експерти считат, че Иран все още разполага с около хиляда ракети в подземни складове. Според тях е малко вероятно тези складове, заровени дълбоко под земята, да са били повредени от удари под нивото на земята, особено като се има предвид, че израелските военни по подобен начин бомбардираха входовете на тунели по време на Дванадесетдневната война миналата година. Още: Financial Times: Американското глобално господство е под заплаха

"Иранците се подготвят за подобен вид война през последните 20 години", каза Тимур Кадишев, старши изследовател в Института за изследване на мира и политиката за сигурност към Хамбургския университет и експерт по ирански ракети. "И са добре подготвени."

Интензивна работа

Иран използва разнообразна строителна и земно-транспортна техника, за да отвори отново базите. Сателитни снимки показват кофи за товарене, които разчистват развалините, и самосвали, които запълват кратери с пръст.

В една база близо до Исфахан САЩ и Израел блокираха четири входа с множество удари. На два от тях се виждат най-малко 18 кратера, което разкрива количеството изразходвани боеприпаси. Още: Сваленият в Иран F-15 на САЩ е ударен с китайска установка? Иранска ракета рани американци в кувейтска база

Сателитна снимка от началото на май показва самосвал, използван за запълване на кратерите. Два други входа, също пълни с отломки, вече са отворени, а пътищата, водещи до тях, разрушени преди това от бомбардировките, са асфалтирани.

Докато Иран възстановява ракетния си арсенал и военните си бази, анализаторите са все по-загрижени за риска от подценяване на заплахата, особено предвид намаляващите доставки на американски ракети-прехващачи.

Дори ударите по ракетните фабрики на Иран може да не прекъснат производството толкова дълго, колкото биха искали САЩ и Израел. Някои от тях вече са ударени по време на Дванадесетдневната война. Въпреки че скорошната кампания беше много по-мащабна, сателитни изображения показват, че Иран вече е възстановил някои от съоръженията, ударени миналия юни.

Според оценки на американското разузнаване Иран вече възстановява ключови военни способности, включително производството на дронове и ракетни установки. Още: Споразумението със САЩ: Какво иска Иран?

"Иранците възстановяват своите възможности по-бързо от прогнозите на разузнаването", каза със съжаление американски служител пред CNN.

"За да се причинят подобни щети, се използват много сложни и много скъпи оръжия, но за възстановяване са достатъчни много прости технологии, например булдозери", обобщи експерт.

Автор: Томас Бордо за CNN

Превод: Ганчо Каменарски