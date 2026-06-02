Тръмп е сравнил със земята Нетаняху заради Ливан. Израелски министър казва "не" на Тръмп по въпроса

02 юни 2026, 9:23 часа
"Напълно си си загубил ума. Ако не бях аз, щеше да си в затвора. Аз те спасявам. Всички те мразят сега. Всички мразят Израел заради това". Такива думи е отправил американският президент Доналд Тръмп към израелския премиер Бенямин Нетаняху в снощния им телефонен разговор, който самият Тръмп официално описа като "продуктивен". За казаното извън "продуктивното" обаче съобщава Axios, позовавайки се на свои източници в администрацията на Белия дом.

Припомняме, че Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа, а отделно в Израел срещу него има обвинения в корупция - общо 3. В края на април израелският премиер успя да се измъкне от развитие на обвиненията в съда - ОЩЕ: Заради риск за сигурността: Отложиха разпита на Нетаняху по делото за корупция

Разгорещеният разговор между Тръмп и Нетаняху е бил предизвикан от опасенията на Вашингтон, че действията на Израел в Ливан биха могли да провалят текущите преговори между САЩ и Иран. Техеран вече изпрати силни сигнали, че ще се случи точно това - и не само, ами Иран ще ескалира с военни действия и то не единствено в Ормузкия проток, а и в другия ключов в региона проток за световната търговия. А израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е със санкции от Великобритания, Франция, Канада и Испания (той не може да стъпва във Франция и Испания), настоя, че сега било времето Нетаняху да каже "не" на Тръмп и Израел да продължи да изкоренява "Хизбула" в Ливан - ОЩЕ: Иран нанесе шокиращ удар в преговорите за мир

След разговора, Тръмп публикува съобщение в Truth Social как Нетаняху връща войниците си назад в Ливан. "Имаше малък проблем — иранците бяха разстроени от атаките на Израел срещу Ливан. Затова говорих с "Хизбула" и казах да не се стреля, говорих с Биби (Нетаняху) и казах да не се стреля, и двете страни спряха да стрелят една по друга", каза пред BAC американският президент. В ООН Франция настоя, че нищо не може да оправдае израелската окупация в Ливан:

Ивайло Ачев
