Демерджиев: Бащата на Васил Михайлов е помагал за укриването му

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че укриването на Васил Михайлов, станал известен като "прокурорския син", е било добре организирано и според събраните данни той е получавал помощ от множество хора, включително от баща си.

Пред журналисти в Кърджали Демерджиев посочи, че именно това е един от основните проблеми по случая. По думите му има съмнения за изтичане на информация от структури на МВР, но не и данни за осигуряван чадър над Михайлов в традиционния смисъл на думата през последните един-два месеца, когато издирването му е било особено активно.

Вътрешният министър коментира и случая със заместник-окръжния прокурор на Кърджали. Той съобщи, че всички събрани данни, свързани с дейността на магистрати, сред които и кърджалийският прокурор, както и информация от материалите по случая "Осемте джуджета", са изпратени до компетентните институции.

По думите му документите вече са предоставени на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, министъра на правосъдието и изпълняващия функциите главен прокурор. Демерджиев уточни, че голяма част от проверяваните лица са прокурори, но сред тях има и други представители на съдебната власт.

Министърът засегна и разследването около украинския бизнесмен Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУБ. Той посочи, че издирването му продължава, като в момента се проверява информация, според която Невзоров вече не се намира на територията на България.

По повод отменената в кратък срок мярка на ДАНС срещу бизнесмена, и то без публично оповестени мотиви, Демерджиев заяви, че има данни за възможна политическа намеса в процеса на вземане на решения. Той подчерта, че обстоятелствата около случая се проверяват от председателя на ДАНС.

На въпрос докъде стига евентуалното политическо влияние, вътрешният министър отговори лаконично: "На толкова високо ниво, че да влияе на председателя на ДАНС".