Николай Найденов за незаконния град: Един инвеститор е бил или много тъп и прост, или подведен много сериозно

Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов коментира случая с т.нар. „незаконен град“ край Варна, като определи казуса като „типичен случай на незаконно строителство“, достигнал необичайни мащаби. „Това е един типичен случай на незаконно строителство. Това се случва във всяка община. Тук просто стана толкова известен, защото е фрапиращ по размер и по завършеност на тези незаконни строежи“, заяви Найденов.

По думите му случаят никога не е достигал до него като официална преписка по времето, когато е бил министър. „Изобщо не е стигал до мен като преписка“, подчерта той. Според него остава необяснимо как инвеститор е вложил толкова средства в строителство без необходимите документи.

„За мен идва един инвеститор, който или е много тъп и прост, или е подведен много сериозно. Не знам кой от двата отговора е верен. Но да смяташ, че в България можеш в една гора да започнеш да строиш без никакви строителни книжа, разрешения, планове и каквото и да било – това не мога да си го обясня. Наистина е фрапиращо“, каза Найденов.

Той допълни, че подобни случаи има и на други места по Черноморието. „Не че няма и други такива инвеститори по нашето Черноморие. Има такива в Синеморец, в Царево...“ Найденов обаче е категоричен, че трудно може да повярва, че става дума единствено за некомпетентност. „Някой много му е обещал или просто не му пука за парите, които ще похарчи. Кой бизнесмен би рискувал десетки милиони ей така? Аз лично не мога да си го обясня като обикновен човек.“

„Има група от уреждачи“

Според бившия министър около случая е действала организирана мрежа от хора, които съдействат за заобикаляне на законовите процедури „Очевидно има една такава групичка във Варна, която много добре работи“, заяви той.

На въпрос дали говори за „група на уреждачите“, Найденов отговори утвърдително: „Да, групата на уреждачите.“ Според него в тази схема участват представители на различни институции. „Бих казал, че участват и хора от кадастъра, от общинската администрация, от службата по вписванията, нотариуси. За да се стигне до такива завършени и хубави сгради, това е една добре смазана машинка.“

Той припомни, че след сигнали на граждани са били задействани както общинските власти, така и ДНСК. „Имало е работна група при заместник-земеделския министър господин Христанов именно по този случай, където ДНСК са казали: „Да, случаят е криминален и трябва да отиде в прокуратурата“.“

За шефката на кадастъра във Варна

По време на разговора Найденов коментира и опитите си да освободи ръководителя на кадастралната служба във Варна. „Аз нито съм първият, нито Шишков ще е последният министър, който е искал да я уволни“, каза той. По думите му още като заместник-министър е получавал множество сигнали срещу нея.

„Получих множество сигнали още като бях заместник-министър в кабинета „Денков“. Тогава ресорът ми беше кадастърът. Започнах да получавам официални сигнали, включително и разговори с много колеги от Варна.“

Найденов отбеляза, че въпреки професионалните качества на служителката срещу нея са постъпвали множество оплаквания. „Някои казват, че е много добър специалист. Те обичайно са най-добрите специалисти – тези, които могат. Най-добрите специалисти работят за тези, които стигат до завършени вложения. Ако не си добър специалист, няма как да ти се получат нещата.“ Сред поводите за сигналите той посочи и случая с рибарското пристанище „Карантината“, който е стигнал до Европейската прокуратура. „Там изчезна един плаж, за да се появи рибарски кей. Трябваше някакви европрограми да се усвояват. Помагала е, съдействала е и какво ли не.“

Според него са постъпвали и сигнали за административен натиск и неравнопоставено третиране на граждани. „Един обслужва, друг не обслужва. Бави преписки, забързва преписки. Нормални чиновнически неща, които може да ги извършва всеки.“

Въпреки това процедурата по освобождаването ѝ не е довела до резултат. „Докладите на инспектората бяха, че наистина има нарушения и предлагаме наказания. Стигна се до дисциплинарен съвет. Но дисциплинарният съвет се състои от хората в агенцията. Те как да си уволнят едната шефка? И така все стигахме до мъмрене, но не и до уволнение.“

„Отговорността е на общинско ниво“

По отношение на отговорността за незаконния комплекс Найденов е категоричен, че тя не е на държавно ниво. „Този строеж е четвърта или пета категория. Той не е свързан с държавата. Това не е някакъв голям строеж от първа, втора или трета категория. Така че отговорността си я носи общината.“

Според него проблемът е възникнал на районно и общинско ниво. „Нещата се случват на районно, общинско ниво. В случая – район „Приморски“.“ Той отправи остри критики към главния архитект на района. „Там си има главен архитект, който, както се разбира, е проспал нещата и ги е неглижирал, което за мен е пълен абсурд. Направо е смешно това негово твърдение.“

Съмнения около удостоверенията за търпимост

Според Найденов един от най-проблемните моменти в случая е свързан с издадените удостоверения за търпимост. „Удостоверение за търпимост се издава за много стара сграда – преди 2001 година, строена до 1998 година и т.н. Казват, че там имало такива сгради. Да, ама те са две или три сгради, а не 50-те сгради, които са там сега.“

По думите му издаването на подобен документ изисква сериозна проверка. „Всеки главен архитект ще поиска архитектурно заснемане, конструктивно становище, извадка от стар кадастрален план, ще отиде на място да провери и чак тогава ще издаде удостоверението.“

Вместо това според него процедурата е била формална. „Не може някой да каже: „Подписаха ми една декларация, има геодезическо заснемане и готово“, и веднага да се издаде удостоверение за търпимост.“

След това, обясни Найденов, сградите са били нанесени в кадастъра. „Собственикът отива в кадастъра и казва: „Ето, имам удостоверение за търпимост, имам геодезическо заснемане, нанесете ми сградата.“ И от кадастъра казват: „Да, няма проблем“. Според него най-сериозният проблем идва след това.

„Издадени са скици за самостоятелни обекти в сградите, тоест за апартаментите. Благодарение на тях са се извършвали сделки. Нотариусът е казал: „Това е достатъчно, имам скица от кадастъра на апартамент и ще изповядам сделката“.“ Именно затова Найденов смята, че става дума за организирана схема.

На въпрос дали всички тези действия са дело на „групата на уреждачите“, той отговори: „Да, да. Няма някой случайно да е бил излъган. Всеки човек, който е строил гараж, кокошарник, къща или вила, знае колко трудно става това. Ние българите сме строителна нация, обичаме да строим. Хората знаят през какви процедури се минава. Как така цял комплекс ще стигне дотук?“