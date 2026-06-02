Кризисна ситуация: В Германия бедността рязко се е увеличила

Бедността в Германия се е увеличила до 16,1% през 2025 г., като вече засяга 13,34 милиона души в страната. Тези обезпокоителни данни изнесе в свой доклад една от големите германски социални организации - Der Paritätische Wohlfahrtsverband.

Процентът на бедните се е увеличил от 15,5% през 2024 г. до сегашните 16,1%. Това е с около 1,2 милиона души повече от 2023 г. насам.

Асоциацията предупреждава, че ситуацията вече е "кризисна" като говори за "тъжен рекорд" и призовава правителството да не съкращава социалните помощи. Никога по-рано в предишни години толкова много хора не са били засегнати от бедност, се казва в доклада.

Според данните най-засегнати са самотните родители, възрастни хора, хора, живеещи сами, жените, както и хора с ниско образование. Според данните почти един на всеки пет души на 65 и повече години е засегнат от бедност или е в риск от бедност.

За самотните хора прагът на бедност наскоро беше 1446 евро нето на месец, а за домакинствата с двама възрастни и две деца под 14 години - 3036 евро.

Регионалните различия са значителни като най-високите нива на бедност се регистрират в Бремен — 27,5%, Саксония-Анхалт — 21,3%, Берлин — 18,7%, Хамбург — 18,9%. Най-ниски са нивата в Бавария и Баден-Вюртемберг, съответно 12,6 и 13,2%.