Мощна експлозия над Сибир: Мистерията от 1908 г., която учените все още не могат да разгадаят

През юни 1908 г. над Централен Сибир се разиграва една от най-загадъчните катастрофи в човешката история. Колосална експлозия унищожава повече от 2000 квадратни километра тайга. Учените, изследващи мястото 20 години по-късно, не откриват нито кратера, нито самия космически обект .

Сутринта на 30 юни 1908 г. в небето близо до река Подкаменная Тунгуска се вижда огромно огнено кълбо. Очевидци съобщават, че небето сякаш се „разделя на две“ и над гората избухва ярък пламък. Те описват жегата като интензивна, способна да изгори дори дрехите по тялото. Това е последвано от мощна експлозия, която се смята за най-големия космически сблъсък в регистрираната човешка история.

Според съвременни оценки, експлозията е произвела между 10 и 15 мегатона тротил. Това е стотици пъти повече от атомната бомба, хвърлена над Хирошима. Ударната вълна е унищожила площ, по-голяма от Голям Лондон.

Какво откриха учените?

Първата експедиция достига мястото на експлозията едва през 1927 г. Тя е ръководена от съветския минералог Леонид Кулик, който се надява да открие огромен кратер и фрагменти от метеорит.

Вместо това обаче изследователите се натъкват на гигантска зона на разрушение. Милиони дървета са съборени радиално, сякаш отнесени от мощна вълна, извираща се от една-единствена точка. В епицентъра учените се натъкват единствено на блатист терен. Те не откриват кратер.

Защо няма кратер? Според съвременните учени, липсата на кратер е ключът към разрешаването на Тунгуската катастрофа.

Според най-разпространената теория, космическият обект не е достигнал земната повърхност. Той се е разпаднал в атмосферата на височина от приблизително 5 до 10 километра. Това е довело до така наречения въздушен взрив, който е освободил огромно количество енергия.

Ударната вълна от тази експлозия е унищожила гората на голяма площ. Тъй като обектът е експлодирал във въздуха, на земята не е образуван кратер.

Астероид или комета

Въпреки че механизмът на експлозията е добре проучен, произходът на самия обект остава предмет на научен дебат. Една хипотеза твърди, че кометата е причината за катастрофата. Тази теория се подкрепя от необичайно ярките нощи, наблюдавани в цяла Европа след експлозията. В някои региони небето е било толкова ярко, че хората са можели да четат вестници дори след полунощ.

Друга популярна теория предполага, че скалист астероид с диаметър приблизително 50-60 метра е експлодирал над Сибир. Много съвременни изследвания подкрепят тази теория.

Въпреки това, все още няма убедителни доказателства в подкрепа на която и да е от двете хипотези. Учените са успели да открият само микроскопични частици, които биха могли да бъдат останки от небесно тяло.

Защо това е важно днес?

Изследователите отбелязват, че мистерията с Тунгуската катастрофа остава актуална и през 21-ви век. Според тях обекти с размери няколко десетки метра, които са много по-често срещани от гигантските астероиди, са способни да причинят глобална катастрофа. Ето защо астрономите по целия свят активно следят обектите близо до Земята.

Основният въпрос, който остава повече от век след бедствието, вече не е какво точно е избухнало над Сибир, а колко е подготвено човечеството за следващия подобен инцидент.

