Мирът в Иран: Техеран охлади Тръмп чрез свое информационно оръжие

Иранската информационна агенция "Фарс" публикува информация, че в момента Иран и САЩ не поддъжат контакт и не обменят съобщения за дооформяне на споразумение поне за по-дълго примирие. От няколко дни разговорите, които стават чрез посредници (Пакистан е медиатор номер 1), са спрени. Това противоречи на неотдавнашното твърдение на американския президент Доналд Тръмп, че преговорите се развиват бързо.

Източникът на "Фарс" добави, че последното съобщение на Техеран до Вашингтон се е отнасяло до ситуацията в Ливан. Там Израел продължаваше да действа по военен път до снощи, когато Тръмп проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който изглежда се е превърнал в огромен скандал - ОЩЕ: Тръмп е сравнил със земята Нетаняху заради Ливан. Израелски министър казва "не" на Тръмп по въпроса

Американският държавен секретар Марко Рубио обаче подчерта, че САЩ и Иран са в процес на разговори, обаче това не било като да говориш с Швейцария. "Те се съгласиха да преговарят за аспекти на ядрената си програма", добави той, с уточнение, че това не е гаранция за окончателна договорка, но доскоро Техеран изобщо не искал да говори по въпроса:

Marco Rubio on Iran:



We are in talks—and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland, okay? They're very different. They require the use of intermediaries, unfortunately.



Междувременно, във Вашингтон започна четвърта среща между представители на Израел и Ливан. The Times of Israel уточнява, че тази среща е предвидена да се проведе в рамките на 2 дни. Целта на рамката на преговорите е да бъде договорена стабилна рамка за мир между двете държави. Най-важното искане на Израел е ливанското правителство да се ангажира с конкретни стъпки за разоръжаване и разформироване на шиитската терористична организация "Хизбула". Тя обаче буквално е по-силна от ливанската армия. А Ливан иска спиране на огъня и ясен график, в който израелските войници да се изтеглят от територията на арабската държава.

