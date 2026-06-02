ЕС удря "Лукойл" в новия пакет от санкции срещу Русия

Европейската комисия планира да представи новия, 21-ви пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия в началото на следващата седмица, на 8 или 9 юни, заяви неназован източник на „Европейска правда“. Очаква се мерките да са насочени срещу руските петролни компании и „сенчестия флот“, съобщава Politico, а кореспондентът на "Европейска правда" в Брюксел допълва, че се мисли за замразяване на тавана на цените на руския петрол.

Уловката за "Лукойл" и "Роснефт"

Изданието цитира свои източници, които говорят за възможни санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, но одобрението им може да срещне трудности поради позицията на няколко държави членки.

Съгласно новия пакет от мерки санкциите срещу енергийните гиганти могат да станат значително по-строги, като стигнат до пълно замразяване на активите им в рамките на съюза, гласи информацията на Politico.

Ценовият таван на руския петрол

Освен това се очаква списъкът със санкционираните кораби от „сенчестия флот“ на Русия да бъде разширен. ЕС възнамерява да засили мерките срещу предоставянето на различни услуги на тези кораби, включително застраховки.

В същото време е малко вероятно да бъде въведена пълна забрана за предоставянето на морски услуги, свързани с транспортирането на руски петрол.

Очаква се документът да формализира ценовия таван за руския петрол. Най-вероятно той ще остане на сегашното ниво от 44,10 долара за барел въпреки общото покачване на световните цени поради войната в Близкия изток: Въпреки поскъпването: ЕС замразява ценовия таван за руския петрол?

Снимка: БГНЕС

Патриарх Кирил в черния списък

Друг отворен въпрос е дали руският патриарх Кирил, глава на Руската православна църква, може да бъде включен в списъка със санкции. Унгария по-рано блокира тази мярка при правителството на Виктор Орбан, но новият кабинет на Петер Мадяр е малко вероятно да наложи вето по въпроса: Орбан вече не може да го спаси: Унгария на Мадяр вкарва руския патриарх в черния списък на ЕС.

Обикновено Европейската комисия представя предложените от нея пакети от санкции на заседание на Комитета на постоянните представители (Coreper), като се провежда и ограничен брифинг за медиите. След това в столиците на държавите членки ще започнат дискусии по предложените мерки. Санкциите на ЕС трябва да бъдат одобрени единодушно от всички държави членки.

По-рано Кая Калас, върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, обяви, че новият, 21-ви пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия може да включва мерки, насочени срещу руския военнопромишлен комплекс, както и срещу „сенчестия флот“.

20-ият пакет от санкции срещу Русия, одобрен от страните от ЕС на 23 април, включваше ограничения срещу „сенчестия флот“, лица и компании, подкрепящи руския военнопромишлен комплекс, и постави основите за по-нататъшна забрана на морските услуги, свързани с доставките на руски петрол, припомня "Европейска правда".

