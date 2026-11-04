Българската сила завладя Световното по канадска борба! Две титли и още медали за страната ни

България продължава със силното си представяне на Световното първенство по канадска борба в Ню Делхи, Индия. Родните състезатели вече спечелиха две световни титли, а към тях добавиха сребърно и бронзово отличие. Най-големите успехи до момента са дело на Йордан Цонев и Димитър Ангелов, които се изкачиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Със силно представяне се отличиха още Недалин Христов и Алек Юзеир.

Йордан Цонев покори световния връх при мъжете

Един от най-значимите успехи за България донесе Йордан Цонев. Състезателят от Варна спечели световната титла при мъжете в категория до 110 килограма на лява ръка. Цонев триумфира на 3 ноември, като преодоля сериозната международна конкуренция и заслужи златното отличие. Това е пореден голям успех за българина, който през последните години се утвърди сред водещите състезатели в своята категория.

Световна титла и при юношите

България има повод за радост и от представянето на младите си таланти. Димитър Ангелов стана световен шампион при юношите в категория до 70 килограма на дясна ръка. В решителната среща за златото българинът победи представител на Румъния и донесе още една титла за националния отбор.

Друг наш състезател, Алек Юзеир, също успя да се качи на почетната стълбичка. Той завоюва бронзов медал в категория над 110 килограма на дясна ръка.

Недалин Христов със сребро след две битки срещу украинец

Сред най-впечатляващите български представяния в Ню Делхи е и това на Недалин Христов. Състезателят от Горна Оряховица завоюва сребърен медал при мъжете в категория до 90 килограма на лява ръка. По пътя към финала Христов постигна престижна победа срещу украинеца Олег Жох, след което преодоля грузинеца Гиорги Меликишвили.

В битката за световната титла българинът отново се изправи срещу Жох, но този път украинецът успя да вземе реванш. Така Христов приключи участието си като световен вицешампион.

Българските успехи в Индия продължават

Ню Делхи е домакин на 47-ото Световно първенство по канадска борба и 28-ото Световно първенство за състезатели с увреждания. Двете надпревари се провеждат в периода от 26 октомври до 7 ноември. Силното представяне на българския отбор идва след успешното Европейско първенство в Будапеща, на което националните ни състезатели завоюваха общо 26 медала.