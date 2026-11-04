"За нас беше футбол, за тях – бизнес": Паро Никодимов с тежки спомени преди Панатинайкос

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов се върна към един от най-необичайните сблъсъци в европейската история на "червените". В интервю за Sportal.bg бившият футболист и треньор си припомни скандалните събития около гостуването на Панатинайкос през 1972 година, когато се стига до анулиран мач и преиграване. Поводът за разказа му е новата среща между двата отбора, които ще се изправят един срещу друг на 5 ноември в Лигата на конференциите.

Никодимов си спомни за скандала в Атина и 3000 долара

През сезон 1972/73 ЦСКА среща Панатинайкос в първия кръг на Купата на европейските шампиони. Българският тим печели първия мач с 2:1, но губи реванша със същия резултат. Следват продължения и дузпи, при които съветският съдия Валентин Липатов прекратява изпълненията преждевременно и обявява ЦСКА за победител. Гръцкият клуб подава жалба, а УЕФА решава срещата да бъде преиграна.

"Защо се стигна до трети мач? Май хванаха съдията. Нищо, че е руснак. Говореше се за някакви 3000 долара", разказва Никодимов. Официално документираната причина за преиграването е нарушението на процедурата при изпълнението на дузпите. На 26 октомври 1972 година ЦСКА отново гостува в Атина и този път печели с 2:0, с което отстранява съперника.

Още: Голяма новина за ЦСКА преди битките с Панатинайкос и Левски! Гиздол си връща ключов футболист

"Имахме сили да станем европейски шампиони"

Никодимов си припомни и атмосферата около срещите с Панатинайкос, воден тогава от легендарния Ференц Пушкаш. "Бяхме млад отбор и тепърва тръгвахме нагоре, а те – много силни, година по-рано загубиха финала за КЕШ. Но ние бяхме по-добри", коментира той.

Легендата на "армейците" направи и още едно любопитно признание за европейските битки от онези години. "Едно време имахме сили да станем европейски клубен шампион, но не ни позволиха. Във всички големи мачове съдиите подпираха съперниците", заяви Никодимов, като припомни думи, които според него са изричали противникови футболисти: "За вас това е футбол, а за нас – бизнес."

Паро с послание към ЦСКА преди новото гостуване

Бившият наставник на "червените" предупреди, че атмосферата в Атина отново ще бъде сериозно изпитание. "Там е нещо страшно, не те оставят на мира дори за момент. Но ЦСКА трябва да е спокоен", обясни Никодимов.

Той отчете и положителната промяна след назначаването на Маркус Гиздол, макар да подчерта, че отборът има още накъде да се развива. "Новият стадион дава самочувствие и трябва да върнем големите европейски мачове и победи. С Монако се представихме добре, но не е победа", добави легендата.

Още: Спря ЦСКА, а сега разкри "тайната" и на гърците: Треньор от Първа лига посочи тримата най-опасни "армейци"