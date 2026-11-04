Напрежение преди Вечното дерби! Левски и ЦСКА не се разбраха за местата на феновете

Броени дни преди Вечното дерби между Левски и ЦСКА възникна напрежение около разпределението на местата на Националния стадион "Васил Левски". "Сините" обявиха началото на продажбата на билетите за големия сблъсък, но разкриха и че не са успели да постигнат споразумение за отварянето на допълнителни блокове за своите привърженици. Причината за усложнената организация е и наказанието, наложено на клуба след двубоя за Суперкупата на България.

Левски поиска промяна в разпределението на трибуните

От ръководството на столичния клуб съобщиха, че са провели съвместна среща с представители на ЦСКА и СДВР. На нея "сините" са предложили блокове 25, 26 и 27 в Сектор Б да бъдат отворени за техните привърженици. В замяна Левски е предложил блокове 43, 44 и 45 в Сектор Г да бъдат предоставени на гостуващата публика.

Преговорите обаче не са довели до споразумение. "Въпреки положените максимални усилия от страна на клуба не беше постигнато взаимно приемливо решение", обявиха от Левски. Така първоначално предвидената организация за зрителите остава непроменена.

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Четири блока остават затворени заради наказание

Допълнително ограничение за феновете на Левски е санкцията, наложена след мача за Суперкупата на България. Заради нея блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор А няма да бъдат отворени за дербито. Притежателите на абонаментни карти за тези места ще бъдат преместени в блокове 23 и 24 на Сектор Б.

От клуба напомниха и за възможността сезонните абонати, които няма да присъстват на срещата, да освободят местата си чрез платформата "Моето място". Освободените места ще бъдат пуснати в продажба на 7 ноември, събота, от 10:00 часа.

Къде се продават билетите за Левски - ЦСКА?

Продажбата на билетите започна на 4 ноември в 10:00 часа. Пропуските са достъпни онлайн, в мрежата на Eventim и на касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", която ще работи ежедневно от 10:00 до 19:14 часа.

При наличие на останали билети в деня на мача ще работи и касата на Националния стадион откъм улица "Гурко". Тя ще отвори в 10:00 часа и ще продава пропуски до края на първото полувреме.

Вечното дерби между Левски и ЦСКА е насрочено за неделя, 8 ноември, от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

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