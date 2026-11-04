"Кметовете се въртят като ветропоказатели - няма принципи, идеология или морал": Нинова за местните избори и апетитите на Радев (ВИДЕО)

"Кметовете, от които и партии да са, са зависими от централната власт, защото такъв е модела, който също има нужда от категорична промяна. Дали един кмет ще е успешен, дали ще си развие общината, дали хората ще са доволни, зависи от това дали ходи да целува пръстена на бащицата в Министерски съвет, който и да е той. И кметовете се въртят като ветропоказатели - няма принципи, няма идеология, няма политика, няма морал. Важно е да си близък до властта, за да ти дадат пари". Това каза в ефира на Студио Actualno лидерът на партия "Непокорна България" и бивш вицепремиер Корнелия Нинова.

На въпрос дали ще липсват реформи в бюджета за 2027 г. с лека мисъл в посока местните избори догодина, Нинова допълни:

"Не е лека мисъл, а си е направо централна мисъл към местните избори, които предстоят. Силата на една власт се мери и по това колко е силна в общините. Интересно е да се анализира поведението на кметовете за президентските избори. Кметове на ГЕРБ, които упорито и по резултатите се вижда работиха за кандидатурата на "Прогресивна България", и това поставя големия въпрос за децентрализацията на местната власт. Нужна е коренна промяна в модела на отношенията местна-централна власт и това се състои във финансова децентрализация, т.е. част от данаците, които събират общините, да остават там, а не да отиват в централния бюджет и после да ходиш да ти се дадат някакви трохи", каза още тя.

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Как Корнелия Нинова коментира победата на Илияна Йотова на президентските избори, какво очаква от проектобюджета на Румен Радев и какви са проблемите пред властта - цялото интервю гледайте във видеото.