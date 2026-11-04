Българин от ЦСКА: "Гръцките отбори са много пред нас, взехме си поука от ОФИ Крит"

ЦСКА вече замина за Гърция, където ще гостува на местния Панатинайкос в мач от третия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Преди да отпътуват "червените", резервният вратар Димитър Евтимов говори пред медиите за предстоящия сблъсък. Той призна, че гръцките отбори са далеч по-силни от българските, но подчерта, че в ЦСКА играят класни футболисти и "армейците" са доказали, че са тим, с който другите трябва да се съобразяват.

Димитър Евтимов: "Имаме уважение към тях"

Ето какво каза Димитър Евтимов: "Със сигурност ни очаква доста труден мач. Знаете, че Панатинайкос е в много добра форма. Това е най-добрият отбор на Панатинайкос от последните 10 години. Имаме уважение към тях, но не отиваме да играем само в защита, а да се борим с тях и да вземем трите точки. Въпреки че нямаме победи, в последните два мача показахме много добро лице. Не сме се опитвали да играем защитно, атакувахме, имахме самочувствие и показахме, че заслужавахме повече точки. Може да съжаляваме, че не взехме трите точки срещу Нордселанд, но може и да сме благодарни, че все пак изравнихме. Това беше изключително силен домакин, направихме няколко грешки.

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"Взехме си уроците срещу ОФИ"

Показахме, че сме отбор, с който хората трябва да се съобразяват. Трябва да получим уважение от Панатинайкос, защото сме отбор с класни футболисти. Мисля, че ще се получи добър мач. Има огромна разлика между нашето първенство и тяхното. Знаете, че са много по-напред. Статистиката между българските и гръцките отбори е негативна, но утре имаме шанс да обърнем това нещо. Взехме си уроците срещу ОФИ. Не бих казал, че сме подходили неуверено, но имаше леко подценяване. Това ще ни бъде като обица на ухото. Със сигурност мач срещу Левски винаги ще бъде в съзнанието ни, но на преден план е мачът срещу Панатинайкос. Мачът с Левски със сигурност ще дойде, но първо нека свършим работата утре".

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