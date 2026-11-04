Учени: През Средновековието хората са причинили две катастрофални цунамита, това може да се случи отново и днес

Учени направиха обезпокоително откритие: в миналото хората вече са причинили две катастрофални цунамита в езерото. Нещо подобно лесно може да се случи отново днес.

Откритието на учените

Гигантските цунамита не се случват само в океана. Според учените при определени условия, те могат да се случат и в езера. В скорошно проучване учените направиха обезпокоително откритие: оказа се, че хората вече са причинявали цунамита в езера в миналото и изглежда, че това може да се случи отново, пише Science Alert .

Международен екип от учени установи, че човешката дейност е довела до две катастрофални събития на езерото Изео в Северна Италия през Средновековието, предизвиквайки опустошителни вълни. Изследователите предупреждават, че подобни събития могат да се случат отново.

Всеобхватното проучване на учените се основава на данни от анализ на седименти, сеизмично профилиране, средновековни ръкописи, археологически находки и съвременни наблюдения на езерото. Използвайки такова разнообразие от източници, учените са успели да пресъздадат необичайни средновековни бедствия с помощта на компютърни симулации.

Езерото Изео се намира в подножието на Италианските Алпи, където постоянно се подхранва от топящия се сняг. Тектоничната активност, която някога е образувала Алпите, все още периодично причинява земетресения в региона.

Авторите на проучването са установили, че в продължение на две хилядолетия интензивното развитие на земята е променило модела на натрупване на валежи в делтата, което е довело до все по-стръмни склонове. Преди Средновековието делтата на река Ольо е била покрита с гора: по време на дъждовете рохкави седиментни скали са се движели надолу по склона, но гъста мрежа от корени на дървета и мицел е държала почвата на място, забавяйки този процес. Под водата склоновете на делтата са били полегати и постепенно са се спускали до най-дълбоката точка на езерото, която е около 250 метра.

Всичко се е променило драстично около времето на упадъка на Римската империя. Според учените, през следващите векове горите около делтата са били активно изсичани, тъй като земята е била разчиствана за пасища и за нуждите на минната индустрия. Населението е нараствало, а обемът на седиментите, постъпващи в езерото годишно, се е увеличавал средно три пъти.

Северната част на езерото е започнала да натрупва все повече и повече утайки, създавайки изключително нестабилни, стръмни склонове под водата, готови да се срутят всеки момент. Точно това се е случило и то два пъти.

В естественото си състояние делтата е била в състояние да издържи на периодична сеизмична активност. Въпреки това, през 1117 г., когато мощно земетресение разтърсва бреговете на езерото, те се срутват, причинявайки свлачище. Това води до изместване на огромен обем вода, което, според моделирането на изследователите, причинява внезапното наводняване на големи райони от брега на езерото Изео - без никакво предупреждение. Учените казват, че това събитие е предизвикало две масивни цунамита.

Резултатите от моделирането показват, че височината на вълните вероятно е била над 50 метра. Тези гигантски вълни са се разбили в най-близките брегове за по-малко от минута, а водата е проникнала във вътрешността на сушата на разстояние до 2,7 километра.

Малко повече от сто години по-късно се случва второ земетресение - земетресението в Бреша от 1222 г. То причинява друго голямо цунами на езерото Изео: височината на вълните достига приблизително 13 метра, а водата прониква във вътрешността на страната на разстояние до 1 километър.

Още по-тревожно, според учените, е, че нещо подобно може да се случи и днес.

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