В Бургас чакат порой, задействаха BG-Alert

Системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана в Бургас заради очаквани интензивни валежи и опасност от внезапни наводнения. В изпратеното до гражданите съобщение се предупреждава за възможни обилни дъждове и се призовава да се избягва преминаването през наводнени участъци, подлези и мостове. Съобщението е задействано от областния управител на Бургас. Препоръчва се автомобилите и ценните вещи да бъдат преместени от ниски и застрашени от наводнение места. Гражданите се призовават да изпълняват указанията на компетентните органи. Още: Община Царево задейства BG Alert, в Приморско са в готовност за евакуация

По-рано днес системата за ранно предупреждение на населението BG-Alert беше задействана и на територията на община Царево. Екипите на Общината са в готовност и обхождат критични точки, за да следят обстановката, каза кметът Марин Киров, цитиран от БТА. Червен код за опасни метеорологични явления е обявен за общините Царево, Созопол, Приморско, Малко Търново. За останалите общини в област Бургас е в сила жълт код. Още: МВР ще използва BG-ALERT при общодържавно издирване и опасност от тероризъм