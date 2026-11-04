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"Нека да видим какво ще излезе": Витанов за закриването на Комисията по досиетата

04 ноември 2026, 12:53 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Нека да видим какво ще излезе": Витанов за закриването на Комисията по досиетата

"Нека да видим какво ще излезе". Това коментира председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред медиите в парламента. По думите му закриването е било заложено в предходния бюджет и според него не става въпрос за напълно закриване. "Остава функицоналността й, същата архива, просто се махат комисари", заяви още шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" във връзка с журналистическо питане за комисията. 

Твърденията за втория пенсионен стълб

Витанов коментира и твърденията на опозицията за посегателство върху втория стълб на пенсиите с цел да се покрие дефицита. 

"За някои хора предизборната кампания не е свършила. Дезинформацията продължава. Нямаме такова намерение, защото ще видите в края на седмицата представяне на бюджета. Това не е част от пакета от мерки", категоричен е Витанов. 

Той заяви, че дали и какви неща са обсъждани с Европейската комисия не знае, но и че в "Прогресивна България" са обсъждали и други възможности за частните пенсионни фондове, като например намаляване на таксите за менажиране.

Витанов е на мнение, че не трябва да има автоматично влизане на вноските в частните фондове за новостъпилите хора, а първо да влизат в НОИ и ако хората изявят специално желание - да влизат в частните. ОЩЕ: Няма да краде от пенсиите: Радев с важни новини за доходите и цената на парното и тока

Подкрепата на ДПС и президентския вот

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Витанов коментира, че в Кърджали са спечелили на втори тур на президентските избори идеите на кандидата за президент Гюров.

"В Белица не съм гледал. За мен предизборната кампания беше черна и компроматна и не съответстваше на европейските практики. По-скоро беше тъмна и балканска", смята още Витанов. 

Случващото се в Украйна 

Витанов бе попитан и във връзка с големия скандал в близост до украинската столица Киев от последните дни. Става въпрос за опита на разгневена тълпа да нахлуе в сграда, в която се твърдеше, че има задържани против волята им украински войници. Тази история обаче много бързо почна да се разплита с подозрения за инсценировка за бунт.

"Погледнах информационния обмен за това нещо. Войната разкрива изключително големи атрофии и на нея трябва да бъде сложен край. Няма невинни по време на война и за съжаление го казвам с толкова болка. Виждам десетките хиляди убити от двете страни", каза Витанов. ОЩЕ: "Къща на ужасите за мобилизирани украинци": Арест и подозрения за инсценировка за бунт (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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