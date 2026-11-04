Водният лед на Церера може да крие огромни солни находища

Учени от Калифорнийския технологичен институт са установили, че количеството сол в ярките петна по повърхността на Церера може да е с 30–50% по-голямо от предполагаемото. Изследователите са стигнали до това заключение, след като са анализирали данни от сондата Dawn на НАСА и са изградили компютърни модели на еволюцията на повърхността на планетата джудже. Резултатите са публикувани в Journal of Geophysical Research: Planets.

Откритието на учените за водния лед на Церера

Церера е най-големият обект в главния астероиден пояс, представляващ 25% до 30% от общата му маса. Ярките петна по повърхността ѝ са силно отразяващи солни отлагания, които дълго време оставаха загадка. Учените сега приписват образуването им на сублимация: водният лед директно се превръща в пара, оставяйки след себе си сол. Солта в сместа ускорява този процес, създавайки порочен кръг, който променя състава на отлаганията.

Друг важен фактор са свлачищата: те разкриват слоеве лед, които се изпаряват по-бързо, образувайки нови солни петна. Според изследователите, първоначално находищата не са били богати на сол - концентрацията ѝ се увеличава именно поради сублимацията. Това обяснение разрешава дългогодишен парадокс относно произхода на ярките петна, наблюдавани от космическия апарат Dawn през 2015–2018 г.

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Подобни предположения са изказвани и по-рано, учените се опитвали да разберат от какво се състоят повече от 130 ярки области на Церера, които освен това са свързани с кратери.

В края на октомври 2015 година сондата Dawn започна спускане на финална научна орбита, спускайки се от височина 1470 километра до 385 км над повърхността на Церера. Този процес, благодарение на ниската мощност на йонния двигател и това, че учеите искали сондата да разгледа "слънчевата" страна на планената джудже, отнел около шест седмици и чак днес Dawn е достигнал своето последно пристанище.

Снижаването на височината на орбитата пет пъти позволява на камерите на сондата да получат снимки с рекордната резолюция от 35 метра на пиксел.

Малко след като навърши една година в орбитата на Церера сондата предаде нови детайлни снимки на загадъчната планина Ахуна, която отблизо се оказала не пирамида, а "плосък" конус.

"Никой не очакваше да види на повърхността на Церера планина, особено такава като Ахуна. И досега не знаем как се е формирала тя и все още нямаме достатъчно правдоподобни компютърни модели, които да обяснят нейното съществуване", каза тогава Кристофър Ръсел, ръководител на мисията Dawn.

Загадъчната планина беше забелязана от учените още през февруари 2015 година, преди пристигането на Dawn при Церера и започването на нейното детайлно изучаване. Тя се появи на първите снимки от повърхността на планетата джудже, където са открити и загадъчните бели петна.